Рачков: Беларусь заинтересована в восстановлении спокойствия и стабильности в Кыргызстане

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в восстановлении спокойствия и стабильности в Кыргызстане, который выступает важным партнером нашей страны в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, комментируя ситуацию в Кыргызстане после парламентских выборов.

"Беларусь заинтересована в восстановлении спокойствия и стабильности в Кыргызстане, который выступает важным партнером нашей страны в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ, - сказал Сергей Рачков. - Последние события в Бишкеке показывают, насколько сложным является процесс создания независимого суверенного государства, и каким сильным оно должно быть, чтобы противостоять внешнему и внутреннему деструктивному воздействию".

Сенатор задался вопросом: какие уроки, полезные для Беларуси, уже сейчас можно извлечь из ситуации в Кыргызстане, где осуществляется неконституционный захват власти, протестные демонстрации перерастают в грабежи, мародерство и завладение чужой собственностью, самозванцы назначают себя на руководящие государственные должности, останавливается работа финансовой системы, при этом иностранные неправительственные организации спонсируют антигосударственные акции и действия?

"Наша страна за последние четверть века многое сделала и много добилась в создании своего государства. Однако государственное строительство далеко не завершено в силу имеющихся серьезных внешних и внутриполитических вызовов, и сейчас следует говорить прямо - угроз, которые обусловливают активизацию работы по укреплению институтов власти, безопасности и обороны и одновременному развитию политической системы нашей страны, - подчеркнул Сергей Рачков. - Занимаясь проектированием возможных усовершенствований и изменений, нельзя допустить повторения "синдрома перестройки", когда под прикрытием красивых политических лозунгов принимались поспешные, непродуманные решения, которые привели к уничтожению сильного государства и затяжному кризису на постсоветском пространстве".

Важно предпринять меры по совершенствованию законов, регулирующих общественно-политическую жизнь белорусского общества с учетом современных тенденций и проявлений политической активности граждан, вовлеченности в политические процессы участников, выражающих интересы иностранных акторов, включая иностранные неправительственные организации. "В этом нам может помочь, например, использование отдельных элементов законотворческой практики ряда западных и постсоветских стран, - дополнил сенатор. - Крайне необходимо, чтобы наши местные "альтернативщики", которые рукоплещут кыргызским революционерам, осознали последствия ситуации в Кыргызстане, которых удалось избежать в нашей стране, благодаря политической воле главы государства, профессиональным действиям правоохранительных органов и поддержке большинства белорусского народа".-0-