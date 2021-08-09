Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор" - это хорошая возможность напрямую задать вопрос Президенту. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, который участвует во встрече главы государства Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Большой разговор с Президентом" неизменно вызывает огромный интерес. "И представители СМИ, и журналисты, и блогеры, и общественность ожидают выступления Александра Лукашенко. Время выбрано для этой встречи неслучайно - ровно год назад в стране состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Кроме того, назрело очень много актуальных вопросов. К сожалению, некоторые из них, и это не по вине белорусской стороны, далеко не позитивные. Поэтому уверен, что Александру Лукашенко напрямую будет задано много вопросов", - отметил сенатор.

Сергей Рачков обратил внимание, что на встрече традиционно затрагивается широкий спектр вопросов как по политической, так и экономической ситуации в стране. "Разговор о том, как нам удалось удержать темп экономического развития, сохранить уровень жизни людей, бороться с эпидемией коронавируса. Конечно же, Президент всегда касается и таких важных тем для людей, как пенсионное обеспечение, заработная плата, трудоустройство. Сейчас вступительная пора в вузы, поэтому это также важная тема", - отметил он.

Сенатор назвал актуальной и тематику сотрудничества с зарубежными странами, а также Олимпиады и спортивных результатов, здорового образа жизни. "Тема здравоохранения, несомненно, очень важна. Беларусь многое делает для противодействия эпидемии коронавируса", - продолжил он.

"Ежедневно жизнь подбрасывает новые вопросы, с которыми необходимо не только разбираться, но и комментировать экспертно, чтобы было как можно меньше фейков, спекуляций, надуманных мыслей и заблуждений", - резюмировал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.-0-