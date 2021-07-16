Рачков: Литве выгодна политизация миграционной проблематики

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литве выгодна политизация миграционной проблематики, чтобы получить дополнительные дивиденды и финансирование. Об этом в ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

"Наша страна является членом конвенции о беженцах, участвует во многих международных соглашениях, не нарушая их норм. Мы очень много делали для Европы по укреплению границы и ее защите от незаконной миграции. В какой-то период европейцы это в целом положительно оценивали. Они понимали, что белорусы честно сделают свою работу, - отметил сенатор. - В настоящее время они прекратили реализацию ряда проектов, ввели санкции. Почему мы должны больше беспокоиться о них, чем они беспокоятся о себе? Это логичный вопрос. У нас в стране проживают около 120 тыс. иностранных граждан в разном статусе, и каждый год мы со многими (где-то около 2-3 тыс.) тоже имеем определенные проблемы. Мы вынуждены их или воспитывать, или депортировать, что тоже ведет к очень серьезным расходам. Поэтому сейчас мы будем тратить больше собственных средств, средств наших налогоплательщиков, на обеспечение внутренней безопасности, общественной безопасности".

Сергей Рачков убежден: "Литве выгодна политизация миграционной проблематики, чтобы получить дополнительные дивиденды и финансирование".

"Пока те цифры, которые озвучивают они, и те цифры, которые есть у белорусской стороны, не говорят о миграционном кризисе, коллапсе и так далее. Это политизация, стремление сохранить белорусскую тему в их повестке. Я хочу подчеркнуть, что наша пограничная служба работает очень профессионально. За половину нынешнего года наши пограничники задержали почти в пять раз больше незаконных мигрантов, чем за 2020 год. В то же время у нас есть проблемы на литовском участке нашей границы: мы задержали почти в восемь раз больше наркотиков, нежели за предыдущие три года", - подчеркнул сенатор.-0-