Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков провел сегодня встречу с гражданами для обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня первый день работы общественной приемной. Считаю, что это очень важная форма работы Совета Республики. На протяжении всего седьмого созыва мы уделяли и продолжаем уделять внимание работе с гражданами, трудовыми коллективами. Приемы в Минске проводим по графику, но сейчас у граждан нашей страны будет возможность ежедневно обращаться в Совет Республики со своими вопросами, проблемами, предложениями, - сказал Сергей Рачков. - Мы готовы в первую очередь отвечать на те проблемные ситуации, которые возникают у людей. Очень важно, когда сенаторы вмешиваются в такие ситуации. По нашим данным, около 60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне местными органами власти. Независимо от того, придут ли люди с вопросами по проекту Конституции или со своими житейскими проблемами, мы должны рассматривать все ситуации, волнующие наших людей".

По словам Сергея Рачкова, граждан беспокоит многое. Так, жительница Минска обратилась с бытовой проблемой и внесла предложение в закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". "Я увидел, что женщина интересуется политическими событиями, знает об обновлении Конституции и предстоящем референдуме. Важно, что гражданка пришла с конструктивным предложением, каким образом можно урегулировать ситуацию, в которой она оказалась", - обратил внимание парламентарий.

С более чем 20 предложениями на прием пришел пенсионер, который досконально изучил опубликованный проект изменений и дополнений в Конституцию. "Каждый имеет право на свое мнение. Я уже в солидном возрасте и мог бы не заниматься этим вопросом, но считаю, что нашим детям и внукам, всей стране жить нужно все-таки лучше. Документ серьезный, и стоит свои предложения высказать. Считаю, что изменения и дополнения в проект Конституции имеют право на существование и каких-то принципиальных возражений против них нет", - считает мужчина.

"Мы продолжим активно работать в общественной приемной, принимать абсолютно всех граждан с любыми вопросами, с которыми к нам придут. Мы и ранее встречались в трудовых коллективах и затрагивали тему предстоящего референдума, обновления Основного закона. Если раньше в целом это были общие темы, то сейчас, когда опубликована новая редакция, люди начинают задавать более предметные и конкретные вопросы. Так, в разделе, посвященном Всебелорусскому народному собранию, людей волнует, как будут перераспределяться властные полномочия между органами государственной власти. Здесь происходит дискуссия и объяснение, люди высказывают свои точки зрения, определенные опасения, поддержку такого решения. Мы фиксируем все предложения по проекту Конституции, проводим обсуждение или сразу отвечаем на какие-то вопросы. Далее все будет систематизироваться и передаваться для учета мнения граждан по проекту Конституции", - отметил Сергей Рачков.

Как подчеркнул парламентарий, мы сами создали свое государство и не должны позволить никому, ни внутренним, ни тем более внешним деструктивным силам, разрушить нашу государственность. "Поэтому Президент вынес на рассмотрение всего белорусского народа вопрос по обновлению Конституции. Это Основной закон нашей жизни, который будет способствовать развитию и укреплению нашего государства", - уверен он.-0-