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09 декабря 2020, 19:27

Рачков: местная власть должна активнее использовать свои полномочия для решения проблем граждан

Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива
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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна активнее использовать свои полномочия для решения проблем граждан. Такое мнение высказал член Президиума Совета Республики Сергей Рачков в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Сергей Рачков рассказал, что в Совет Республики поступает достаточно много вопросов от граждан. Они просят помочь в решении их проблем. По оценкам парламентария, около 80% нерешенных вопросов лежат в компетенции местных органов власти.

"Когда мы их изучаем, видим, что местные органы власти стремятся перенаправить ответственность выше, не используя те полномочия, которыми они обладают", - подчеркнул Сергей Рачков.

По его мнению, таким образом представители власти на местах пробуют перестраховаться либо им не хватает квалификации для решения тех или иных вопросов. "Когда мы вмешиваемся в отдельные вопросы, подсказываем пути решения, то, как правило, они решаются", - добавил член Президиума Совета Республики.-0-

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