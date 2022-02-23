Рачков: мы меняем Конституцию цивилизованно, а не идем на поводу у крикунов и не устраиваем политшоу

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы меняем Конституцию цивилизованно, а не идем на поводу крикунов и не устраиваем политическое шоу. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Те изменения и обновления, которые мы вносим в Основной закон, говорят о преемственности нашей Конституции. Это важнейший принцип в целом построения государства, управления государством. И Беларусь действительно показывает хороший пример всему миру, как совершенствовать свое государство, общество, политическую систему через совершенствование Основного закона", - сказал Сергей Рачков.

Совет Республики был активно включен в диалоговые площадки по обсуждению проекта Конституции. "У нас работала общественная приемная. В первый день мы даже были шокированы очередями людей, которые пришли обсудить. Эта очередь - уже демонстрация того, что у общества есть запрос. И люди приходили не только обсудить ряд личных проблемных вопросов, но начинали всегда с изменения и обновления Конституции", - отметил сенатор.

Сергей Рачков назвал топ проблем, которые интересовали граждан. "Я бы, наверное, на первое место поставил Всебелорусское народное собрание. Потому что это новый раздел в Основном законе. Второе - тематика двух сроков президентства. Вы знаете, какие мы вносили ранее изменения в Основной закон. Мы вначале оставляли два срока, потом отменяли. Сейчас вновь возвращаемся к этой теме. Это еще раз подчеркивает, что изменения не подстраиваются под какую-то личность или личности, группу государственных деятелей или политиков. А действительно есть динамика в развитии государства, белорусского общества и в целом динамика тех процессов, которые проходят во всем мире. Мы видим, что сегодня, чтобы обезопасить свое государство, сохранить стабильность, мы должны быть мобильнее, учитывать эти тенденции. И люди приходили, и практически никто не сказал, что мы поддерживаем два срока. Наоборот. А почему? Какова причина? Если руководитель эффективно работает, если он здоров физически и психологически, почему мы вносим эти ограничения?" - подчеркнул он.

Также в топе вопросов, волнующих белорусов, - возложение на них обязанности по сохранению собственного здоровья. "Была определенная обеспокоенность, что будет изменен подход государства к здравоохранению, его финансированию, что мы перейдем на платное здравоохранение, - дополнил он. - Ко мне в первый же день пришел юрист, который принес 200 замечаний, предложений, изменений. Поэтому есть востребованность у людей к обсуждению тех трансформаций, изменений, которые происходят в нашем обществе. Очень важно, что мы это делаем цивилизованно, не идем на поводу у крикунов, критиков, которые хотят, чтобы мы устроили политическое шоу, а еще лучше политическую бойню".-0-

Фото Николая Петрова