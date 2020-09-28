Рачков: несмотря на видеоформат, Форум регионов Беларуси и России проходит активно и содержательно

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на видеоформат, Форум регионов Беларуси и России проходит активно и содержательно, заявил журналистам по итогам седьмого заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству на полях VII Форума регионов Беларуси и России председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум проходит очень активно, содержательно, несмотря на то, что мы работаем в формате видеомостов. Но этот формат также имеет определенные преимущества. Нам удалось привлечь к обсуждению всех секционных вопросов квалифицированных экспертов, высокопоставленных специалистов государственной власти Беларуси и России. Одна из секций работала сегодня на базе БЕЛАЗа - нашего крупнейшего производителя и поставщика в Россию. Мы планируем подписание серьезных контрактов, связанных с поставками БЕЛАЗов в Россию", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, на форуме планируется подписание коммерческих контрактов на сумму от 700 до $750 млн. "Большое внимание уделяется развитию промышленной кооперации, взаимодействию в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Перед нами стоят значительные задачи по итогам встречи двух президентов в Сочи. Мы уверены, что и этот форум даст дополнительный импульс проработке таких вопросов, как сотрудничество в области энергетики. Завершается подготовка к вводу первого энергоблока БелАЭС - это крупнейший белорусско-российских проект", - отметил сенатор.

Сергей Рачков подчеркнул, что очень многие проекты, которые обсуждались сегодня, так или иначе касаются взаимодействия в рамках Союзного государства. Отдельные из них финансируются из союзного бюджета. "Конечно, перед нами стоят задачи поиска компромиссов и путей разрешения ряда непростых вопросов, доступа на российские рынки отдельной белорусской продукции. Но обе стороны, как подтвердили президенты, и сегодня это звучало в рамках первого дня работы форума, настроены оптимистично, настроены на серьезную работу и на решение тех задач, которые стоят перед двумя странами", - заявил он.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Сегодня в первой половине дня прошли пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.

"Мы, конечно, приоритет отдаем экономике, развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, но мы не должны забывать об основной тематике форума. Он посвящен 75-летию Великой Победы, и на всех 5 секциях рассматривалась тематика взаимодействия Беларуси и России в области патриотического воспитания, противодействия героизации нацизма, обсуждались вопросы и мероприятия, которые мы запланировали на VI Форуме регионов Беларуси России и которые посвящены 75-летию Великой Победы", - добавил сенатор.

Сергей Рачков акцентировал внимание, что Межпарламентская комиссия Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству является одной из площадок для развития и укрепления межпарламентского сотрудничества, способствует конструктивному диалогу представителей законодательной и исполнительной власти, бизнеса и науки. Ее работа направлена на поиск новых форм развития и углубления торгово-экономического, научного, образовательного и культурного сотрудничества между регионами наших стран. "Безусловно, такой формат региональной политики дает новый импульс развитию союзной экономической интеграции", - заключил он.

Кроме того, сегодня состоялось совместное заседание деловых советов Беларуси и России, а также экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России". Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Оно состоится 29 сентября.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит под патронатом президентов Беларуси и России.-0-

Фото Максима Гучека

Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы "Благодаря деятельности ученых и промышленников наших стран в разработке уже находится целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий", - сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.