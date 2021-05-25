Рачков: ОДКБ - гарант международной и региональной безопасности

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня принял участие в заседании координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности при Совете ПА ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Совещание прошло под руководством председателя координационного совещания, председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Владимира Шаманова. В ходе заседания рассмотрено 8 вопросов. Парламентарии заслушали доклад заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева о противодействии вызовам и угрозам коллективной безопасности, состоянии и перспективах военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе. С информацией о ходе реализации приоритетов Республики Таджикистан в период председательства в ОДКБ в 2021 году выступил председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности Рустам Шохмурод.

Участники координационного совещания проанализировали военно-политическую обстановку в Кавказском и Восточно-Европейском регионах коллективной безопасности ОДКБ. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров доложил парламентариям о совместных учениях с войсками (коллективными силами) ОДКБ в 2021 году.

"Организация Договора о коллективной безопасности - гарант международной и региональной безопасности, стабильности, а также защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государства. Беларусь придает большое значение участию в деятельности ОДКБ, предпринимая на национальном уровне усилия по укреплению этой организации и активной поддержке развития ее парламентского измерения. Проведение подобного рода мероприятий позволяет скоординировать действия парламентов ОДКБ по актуальным вопросам повестки международной и национальной безопасности", - сказал Сергей Рачков по итогам совещания.-0-