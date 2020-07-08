Рачков: парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сегодня во время посещения Минской обойной фабрики, сообщает БЕЛТА.

Сенатор ознакомился с ситуацией на предприятии, оценил, как на ней отразились неблагоприятные внешние факторы. Закрытие многих рынков сбыта и снижение экономической активности импортеров продукции привело в том числе к временному переходу на вынужденную неполную занятость и снижению уровня заработной платы. Во время встречи с работниками фабрики Сергей Рачков отметил, что "парламентарии должны больше внимания уделять оказанию помощи предприятиям и их трудовым коллективам, которые оказались в сложной ситуации из-за закрытия внешних рынков, спада спроса на выпускаемую на экспорт продукцию".

Парламентарий посетил производственные цеха, рассмотрел совместно с руководством фабрики планы по наращиванию производства продукции, освоению новых рынков сбыта. Обсуждалась реализация крупного инвестиционного проекта по созданию производства трехслойных видов картона и высокотехнологичного картона для пищевой, фармацевтической, полиграфической и косметической отраслей.

Особое внимание было уделено условиям труда, вопросам увеличения заработной платы и социальному развитию предприятия.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Рачков подчеркнул, что парламентарии "должны больше работать с людьми, больше рассказывать, что делает власть, какие решения она принимает". "Важно не только слышать, но и учитывать мнения граждан, чтобы они видели: то, что они сказали, не осело в бумагах, а помогло улучшить жизнь", - добавил он.

"За последние 25 лет Беларусь достигла колоссальных успехов в экономике, в развитии социальной сферы. Значительно увеличился экспорт белорусской продукции. Мы освоили новые рынки. Тем не менее перед нами стоят очень серьезные задачи, в том числе во внешнеэкономической деятельности. И здесь потенциал парламентариев должен быть активно задействован", - считает Сергей Рачков.

Минская обойная фабрика входит в состав крупнейшего многопрофильного холдинга "Белорусские обои" концерна "Беллесбумпром". Как проинформировал начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок Виктор Кашпей, 70% продукции концерна поставляется на экспорт. "В связи с известными сложностями в апреле-мае было некоторое падение, но начиная с июня есть позитивная динамика по поставкам на экспорт продукции деревообработки, целлюлозно-бумажной, мебельной промышленности. Мы можем уверенно сказать, что по результатам нынешнего года предприятия концерна обеспечат положительную динамику", - сказал он.-0-