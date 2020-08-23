Рачков: попытки реализовать сценарий цветной революции в Беларуси не приносят результатов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки реализовать сценарий цветной революции в Беларуси не приносят результатов. Такое мнение в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

"Многие говорят о том, что в Беларуси осуществляются попытки реализовать сценарий цветной революции, однако они не приносят тех результатов, которые хотели бы видеть организаторы, - сказал Сергей Рачков. - Я был свидетелем ряда таких событий в нескольких странах, где долго работал - в частности, в арабском мире. Некоторые из них потеряли свою государственность, начался неуправляемый политический процесс, упала экономика, национальная валюта, выросли цены, были нанесены огромные потери международному авторитету страны".

По его словам, общественно-политическая ситуация в Беларуси непростая, но никакого кризиса нет. "Общество несколько взбудоражено, у каждого есть своя точка зрения. Однако последние дни показывают, что эмоции спадают. Большинство, которое в первые дни молчало и наблюдало за тем что происходит, которое высказалось в рамках правового поля, в ходе выборов, очень громко начинает заявлять о своей позиции", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Беларусь экспорто-ориентированная страна. "Более половины нашего ВВП формируется за счет экспорта. У нас нет ни металлов, ни других серьезных полезных ископаемых, поэтому стране нужна валюта, а валюту мы можем заработать, только продав свой товар. Если в советское время достаточно было просто произвести и сложить продукцию на склад, то сейчас это не работает. Сегодня важно произвести, продать и получить выручку", - пояснил Сергей Рачков.

Также он обратил внимание на туризм - отрасль, которая за последние годы стала стремительно развиваться и в которую были вложены колоссальные средства. "Эта сфера понесла большие потери во время эпидемии и только сейчас начинает восстанавливаться. Однако теперешняя ситуация в стране не способствует нормальной работе туристической отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса", - добавил эксперт.-0-