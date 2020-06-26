Рачков: повышение уровня жизни семей - приоритет в обеспечении демографической безопасности Беларуси

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетом в обеспечении демографической безопасности должно стать повышение уровня жизни семей. Действенную помощь в решении этой задачи местным властям призван оказывать депутатский корпус. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на заседании Новополоцкого горисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Заседание Новополоцкого горисполкома посвящалось вопросам демографической безопасности и предупреждению гибели людей от внешних причин. Сергей Рачков подчеркнул важную роль парламентариев в реализации государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси на 2016-2020 годы. "Важнейшая задача обеспечения демографической безопасности - увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Приоритетным в этом вопросе должно стать улучшение условий, уровня и качества жизни семей. Депутатский корпус должен оказывать в этом действенную помощь местным органам власти и общественным организациям", - отметил сенатор. Он добавил, что от эффективности этой работы зависит успешное развитие страны.

Во время рабочей поездки Сергей Рачков встретился с председателем Новополоцкого горисполкома Дмитрием Демидовым. "Обсуждалось социально-экономическое развитие Новополоцка, эпидемиологическая ситуация, ход электоральной кампании в городе", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, в Новополоцком горисполкоме Сергей Рачков провел прямую телефонную линию.

Сенатор побывал также в Полоцком государственном университете. В беседе с ректором Дмитрием Лазовским парламентарий затронул вопросы развития международных связей и наращивания экспорта образовательных услуг, проведения вступительной кампании, добавили в пресс-службе.-0-