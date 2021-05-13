Рачков принимает участие в международной конференции по мониторингу выборов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов", приуроченная к 15-летию создания Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ, проходит 13-14 мая в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимает участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Сергей Рачков выступил на совещании "Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы".

"Такое мероприятие имеет практическую значимость. Нам удалось послушать как представителей государственных органов, так и парламентариев, представителей экспертного сообщества по крайне важным, актуальным вопросам. Потому что избирательные процессы, например 2020-го - начала 2021 года, показывают участившееся внешнее вмешательство в избирательные кампании. В том числе я отметил ситуацию в Беларуси, которая сложилась с выборами в 2020 году, - было серьезное внешнее вмешательство в избирательные процессы. Мы наблюдали в конце дня выборов попытки блокирования избирательных участков, а это свидетельствует о том, что это был один из этапов возможного сценария так называемой цветной революции. Она не была осуществлена в Беларуси благодаря монолиту как государственных органов, так и силовых структур", - рассказал Сергей Рачков.

По его словам, позиции участников форума созвучны. Отмечена важность работы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ. "Он вносит серьезный вклад в подготовку международных наблюдателей от СНГ. Конечно же, сравнивали деятельность БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ и МПА СНГ по наблюдению за выборами. Сделан критический анализ деятельности БДИПЧ ОБСЕ, - добавил сенатор. - Подчеркнули важность наращивания информационной работы миссии СНГ по наблюдению за выборами, в том числе нашего международного института, который обеспечивает методологическую подготовку наблюдателей и участвует в разработке итогового документа по наблюдению за выборами, который, с нашей точки зрения, имеет очень важный юридический акцент, а не политизированный, как это делается миссиями БДИПЧ ОБСЕ".

На конференции акцент сделан на вопросах использования информационных технологий в избирательном процессе и рассмотрении новых электоральных процедур. Обсуждается методология избирательного процесса, принципы и стандарты международного наблюдения за выборами в современных условиях.-0-

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