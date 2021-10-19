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19 октября 2021, 18:42

Рачков принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ

Сергей Рачков. Фото Совета Республики
Сергей Рачков. Фото Совета Республики

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, член Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству Сергей Рачков принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Парламентарии обсудили итоги председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановку в зоне ответственности ОДКБ, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, участие группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ в международном наблюдении за очередными выборами депутатов в Государственную думу Федерального собрания России. Также были рассмотрены итоги Координационной встречи глав парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ и работы парламентских делегаций стран ОДКБ в ежегодной 29-й летней сессии ПА ОБСЕ и согласованы меры по усилению координации деятельности делегаций в ПА ОБСЕ.

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

Сергей Рачков выступил по вопросу повестки дня об обращении белорусских депутатов и членов Совета Республики к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. "Обращаюсь к членам ПА ОДКБ объединить свои усилия в противодействии неправомерным действиям тех стран, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, а также в твердом отстаивании принципов и положений Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул сенатор.

Также состоялась встреча Сергея Рачкова с ответственным секретарем ПА ОДКБ Сергеем Поспеловым, на которой были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия белорусской делегации с этой межпарламентской структурой.-0-

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