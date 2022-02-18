18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет 23 февраля личный прием граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Сергей Рачков проведет 23 февраля с 10.00 до 12.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47. Прием будет вестись по предварительной записи.
Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9, или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).
Телефоны для справок: 8 (017) 327-27-18, 222-49-95.-0-