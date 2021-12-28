28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков проведет 29 декабря личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием пройдет с 10.00 до 12.00 по предварительной записи по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47.

Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9, или электронного (форма для заполнения размещена на сайте sovrep.gov.by/ru/el_obr). Телефон для справок 8 (017) 327-46-74.-0-