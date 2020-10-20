Рачков: сегодня недостаточно быть квалифицированным специалистом, важно быть преданным своей стране

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков встретился сегодня со слушателями специальности "международные отношения" Института государственной службы Академии управления при Президенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Тема встречи - "Роль и место Национального собрания Республики Беларусь в выработке и реализации внешнеполитического курса страны". В своем выступлении Сергей Рачков остановился на полномочиях Совета Республики в части реализации различных аспектов внешней политики Беларуси.

"Одним из основных направлений деятельности Совета Республики по законодательному обеспечению внешнеполитического курса Беларуси является ратификация и денонсация международных договоров. За последнее время ратифицируется большой объем документов, позволяющих расширять и углублять международное сотрудничество по различным направлениям. Например, в течение шестого созыва Национальным собранием было ратифицировано 162 международных договора, за первые две сессии седьмого созыва - 37", - отметил сенатор.

Отвечая на вопрос слушателей о том, какими знаниями и качествами должен обладать современный специалист в области международных отношений, Сергей Рачков подчеркнул, что "сегодня недостаточно просто быть квалифицированным специалистом, важно быть преданным своей стране, защищать белорусскую государственность, которая нам далась очень нелегко в результате развала большой страны, разрухи в экономике и отсутствия государственных институтов. Самоотверженным трудом нескольких поколений граждан Беларуси мы создали свое государство, которое чрезвычайно важно беречь, укреплять и развивать".

Во время посещения Совета Республики слушатели Академии управления при Президенте были проинформированы о структуре и основных направлениях деятельности верхней палаты парламента, ознакомились с работой сенаторов в зале заседаний, а также посетили музейную экспозицию, посвященную деятельности Совета Республики.-0-