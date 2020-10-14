Рачков: у событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси разная природа, но одна цель - не допустить интеграции на постсоветском пространстве. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В трех ситуациях (обострение конфликта в Нагорном Карабахе, политический кризис в Кыргызстане и события в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), на мой взгляд, абсолютно различная природа, но одна конкретная цель - не допустить интеграции постсоветского пространства, усиления Российской Федерации", - считает Сергей Рачков.

Он отметил, что причинами внутриполитического кризиса в Кыргызстане стало несколько моментов: продолжение клановой борьбы, конфликт между севером и югом страны, слабые государственные институты, которые не смогли обеспечить порядок и безопасность. Сенатор заметил, что политическое противостояние предсказывали и в Таджикистане, где недавно состоялись президентские выборы. Однако избирательная кампания прошла спокойно.

"Я до пандемии наблюдал за парламентскими выборами в этой стране. Было очень много встреч. Представители элит отметили, что в стране очень переживают за тот период, который у них был в 1990-е годы, когда была гражданская война. Тогда они потеряли, по официальным данным, 60 тыс. человек, по неофициальным - до 150 тыс. и фактически разрушили всю экономику. Было отмечено так: "У нас сейчас существует определенный общественный консенсус: не допускать в стране подобного развития ситуации". Мы тоже должны делать выводы", - сказал Сергей Рачков.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в свою очередь заявил, что сценарии подобных событий прописываются совсем в других регионах, в первую очередь в США. Он рассказал об опубликованной в октябре статье на сайте американской некоммерческой организации Rand, которая занимается стратегическими исследованиями по заказам правительства США. Там, по словам аналитика, описываются сценарии случившихся недавно конфликтов и кризисов.

"В первую очередь цель - это не постсоветское пространство и даже не ЕАЭС, а регион Черного моря. Усиление в последние шесть лет военной, транспортной, логистической и экономической инфраструктуры со стороны России сейчас воспринимается НАТО и Соединенными Штатами как крайняя угроза для Евросоюза и США. И именно Евросоюз и НАТО будут прикладывать максимум усилий, чтобы оттянуть этот регион в свою зону влияния", - передал суть статьи Алексей Авдонин. События же в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси призваны отвлечь внимание России от региона Черного моря, пояснил эксперт.-0-