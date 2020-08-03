Рачков: в Послании будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Рачкова, сенаторы ожидают очень сильного, программного Послания. "В нем будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси как минимум на ближайшие пять лет", - считает он.

Речь в Послании пойдет о развитии политической, экономической систем, реализации гуманитарных проектов, улучшении качества жизни населения, добавил парламентарий.-0-