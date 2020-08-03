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03 августа 2020, 16:06

Рачков: в Послании будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси

Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Рачкова, сенаторы ожидают очень сильного, программного Послания. "В нем будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси как минимум на ближайшие пять лет", - считает он.

Речь в Послании пойдет о развитии политической, экономической систем, реализации гуманитарных проектов, улучшении качества жизни населения, добавил парламентарий.-0-

Стержневой темой Послания станет укрепление суверенитета Беларуси - МарзалюкСтержневой темой Послания станет укрепление суверенитета Беларуси - Марзалюк

Еще одной темой послания, как ожидает председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, станет развитие Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ.

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