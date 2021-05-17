Рачков: закон о нацбезопасности призван обеспечить стабильность в нашем государстве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь" призван обеспечить стабильность в нашем государстве. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь". Это ряд законов, которые обуславливают работу в первую очередь органов внутренних дел, а также касаются деятельности ряда других силовых структур, в том числе пограничной службы, Комитета государственной безопасности. Закон прошел правовую экспертизу как в Палате представителей, так и Совете Республики. На заседании сессии Совета Республики его одобрили и в соответствии с регламентом Президент рассмотрел и подписал данный закон", - сказал Сергей Рачков.

Закон ориентирован на обеспечение внутренней безопасности в Беларуси. "Безопасности как личности, так и в целом государства. Не хочу говорить о том, что только события 2020 года обусловили принятие закона. В парламентской практике существует такое понятие, как правоприменительная практика. В течение определенного времени изучается действие того или иного закона, и если появляются какие-то обстоятельства, новые элементы в нашей практике, то вносятся изменения, корректируются и усовершенствуются отдельные положения, - рассказал сенатор. - Конечно же, данный закон должен обеспечить стабильность и безопасность в нашем государстве. Определенными правами наделяются органы внутренних дел, которые должны способствовать выполнению ими тех функций, которыми их наделяет закон. Бывает, что в достаточно непростых условиях, когда отдельные политические группы, группы людей стремятся действовать вне правовых рамок, организовывать массовые мероприятия, которые не разрешаются местными властями, идти на конфронтацию с органами, обеспечивающими безопасность. Такое имело место и в 2020 году. Мы рассмотрели все те ниши и какие-то пробелы в законотворчестве, постарались эти белые места заполнить".

При разработке закона изучалась международная практика, в частности, США и отдельных стран Европейского союза. "И хочу сказать, что в целом наши законы очень либеральные, мягкие. Я бы не сказал, что в этом законе есть ряд ужесточений. Есть просто попытка написать положение, которое позволит органам внутренних дел реагировать в соответствии с возникающими ситуациями, когда необходимо обеспечивать безопасность граждан, которые не только участвуют в каких-то мероприятиях, но и которые находятся рядом. В Европе, например, если вы снимите защитный шлем у представителя правоохранительных органов, то минимум 45 тыс. евро вы за это можете получить. У нас пока таких штрафов нет. И эта ремарка, которая действительно демонстрирует то, что этот закон в первую очередь в пользу обеспечения безопасности, физической защиты личности", - заключил сенатор.-0-