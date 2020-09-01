Рачков: желаю первоклассникам приятного и увлекательного путешествия в мир знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желаю первоклассникам приятного и увлекательного путешествия в мир знаний, заявил на торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года и Дню знаний, в столичной гимназии №17 председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"1 сентября - особый день. Это время волнения, подготовки к школе, возможность встретиться с друзьями, вспомнить, как прошло лето. Это возможность для первоклассников впервые сесть за парты. Я искренне желаю им приятного, увлекательного путешествия в мир знаний. Сохраните этот огонек, который у вас сегодня есть в глазах, тот интерес, с которым вы пришли в школу на предстоящие 11 лет. Учащимся 11-го класса, конечно, хочу пожелать пройти с честью все испытания, углубить те знания, навыки и умения, которые вы получили в течение 10 лет, и успешно определиться в жизни", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор обратился и к педагогам: "Я, как кандидат педагогических наук, который более 15 лет занимался подготовкой учительских кадров, хотел бы вам пожелать настроения, уверенности в себе, креатива и, конечно же, большой любви к нашим детям. Уважаемые родители, ответственный момент для всех нас: кто-то отправляет в первый класс своих детей, кто-то уже формирует планы на будущее. Я имею в виду детей, которые скоро окончат 11-й класс. Хотел бы вам также пожелать хорошего настроения, настойчивости и здоровья".-0-