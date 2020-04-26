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26 апреля 2020, 09:22

Радиационная обстановка на сельхозземлях Беларуси значительно улучшилась - Минсельхозпрод

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационная обстановка на сельскохозяйственных землях Беларуси значительно улучшилась, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольга Котишевская.

"Прошло уже 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС, и это срок немалый, но в то же время и совсем небольшой, если речь идет о радиации. Главным по-прежнему остается человек, та дозовая нагрузка, которую он получает. И наша задача - максимально ее уменьшить", - подчеркнула пресс-секретарь. По ее словам, проблема стояла наиболее остро первые 10 лет после Чернобыльской катастрофы, но она остается актуальной и в настоящее время. "Так как коллективная доза на 50-70% формируется за счет продуктов питания, то необходимо принять все меры, чтобы на стол потребителя попадала чистая продукция. Эту задачу решает в первую очередь комплекс научно-обоснованных защитных мер, применяемых в сельском хозяйстве", - отметила Ольга Котишевская.

Основной критерий эффективности работы - снижение поступления радионуклидов из почвы в растения и получение нормативно чистой продукции, т.е. содержание радионуклидов должно быть в пределах допустимых норм. "Конечно, за послеаварийный период радиационная обстановка на сельскохозяйственных землях страны значительно улучшилась. Так, по состоянию на 1 января 2020 года площадь сельхозземель, загрязненных цезием-137, сократилась почти на 590 тыс. га и составляет 848 тыс. га, или 11,5% от всех сельскохозяйственных земель Беларуси, стронцием-90 - 282 тыс. га, или 3,8%", - сообщила представитель ведомства.

Основное количество радионуклидов продолжает оставаться в корнеобитаемом слое сельскохозяйственных растений и, соответственно, включается в биологический круговорот. "Поэтому соблюдение рекомендаций по ведению сельхозпроизводства в условиях радиоактивного загрязнения земель и применение научно обоснованного комплекса специальных защитных мероприятий в сельском хозяйстве до нынешнего времени остается актуальным и необходимым", - подчеркнула Ольга Котишевская.

Этот комплекс мер проводится дифференцированно для территорий с различной радиационной обстановкой и включает в себя организационные, технологические, агрохимические и зооветеринарные мероприятия. Наиболее финансово-затратным и эффективным, по словам пресс-секретаря, оказался комплекс агрохимических и агротехнических защитных мер. Это известкование кислых почв, внесение минеральных и органических удобрений, комплексное перезалужение и окультуривание сенокосов и пастбищ, подбор культур и сортов растений и др. Эти меры направлены на уменьшение перехода цезия-137 и стронция-90 из почвы в растения и одновременно обеспечивают повышение плодородия почв, урожайность культур и продуктивность животноводства, пояснила она.

По данным специалиста, мониторинговые наблюдения показали, что за послеаварийный период в Беларуси переход цезия-137 из почвы в сельскохозяйственную продукцию значительно снизился. "Около половины этого снижения обусловлено проведением защитных мер, другая половина приходится на природные факторы распада и фиксации почвой цезия-137", - отметила пресс-секретарь.

Также Ольга Котишевская рассказала, что для агрохимического и радиологического обследования почв в Беларуси достаточно эффективно работает созданная в агропромышленном комплексе служба радиационного контроля. Она насчитывает около 515 лабораторий и подразделений радиационного контроля.-0-

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия радиация
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