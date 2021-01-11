Радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной - Белгидромет

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут. Причем это как данные измерений мощности дозы гамма-излучения, так и информация о содержании радионуклидов в воздухе. В течение 2020 года ситуация в этой зоне оставалась стабильной", - сказал Михаил Коваленко.
Кроме того, в районе размещения БелАЭС с 2016 года были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях (Нарочь, Ошмяны, Лынтупы), три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Они уже внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга, определен регламент наблюдений. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - отметил начальник службы.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. В декабре началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока станции.-0-
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