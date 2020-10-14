Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена отдана за мир и спокойствие - сенатор

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикализма в Беларуси быть не должно, слишком большая цена была отдана за мир и спокойствие. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Юрий Деркач.

"Радикализма быть не должно. Белорусы слишком высокую цену заплатили за мир и спокойствие в период Великой Отечественной войны. Практически каждый третий белорус погиб. Поэтому толерантность, трудолюбие, определенная мудрость должны возобладать", - сказал Юрий Деркач.

По его словам, важно не допустить раскола в обществе. "В любом случае даже те люди, которые выходят на акции протеста, - это же наши белорусы. С ними надо разговаривать, отрезвлять и ни в коем случае не допустить того момента, когда общество будет расслаиваться, что будет создавать большие проблемы для экономики, социальной сферы. Мы должны сделать все, чтобы был диалог с этими людьми, и они прекратили эти акции протеста", - отметил сенатор.

Юрий Деркач подчеркнул, что молодежь, выходящая на улицы, не отдает отчета в своих действиях. "Они не осознают, что делают. Эта молодежь выросла за последние 24-25 лет. Они практически не помнят того, что было в 90-е годы. Я думаю, что надо идти в коллективы и разговаривать обо всем этом, - добавил он. - К примеру, сегодня День матери. Мы ввели в Лепеле 40-квартирный дом. 39 многодетных семей получили ключи от квартир. При этом был задействован материнский капитал. Сделано благоустройство вокруг дома. Открыта станция обезжелезивания, люди получат чистую воду. Это же все серьезная работа государства". -0-