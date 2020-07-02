Радио "Беларусь" и Вещательный центр Ойскирхен расширяют сотрудничество

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании и компания Shortwaveservice (Вещательный центр Ойскирхен, ФРГ) расширяют сотрудничество по ретрансляции оригинального контента на иностранных языках на зарубежную аудиторию. С 3 июля в пакет ретрансляции добавляются программы радио "Беларусь" на английском языке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Теперь компания Shortwaveservice будет ежедневно ретранслировать программы международного радио "Беларусь" не только на немецком, французском и испанском, но и на английском языке. Объем англоязычного вещания составит два часа в сутки, - рассказали в пресс-службе. - Благодаря сотрудничеству с Вещательным центром Ойскирхен потенциальная аудитория радио "Беларусь" увеличивается на 350 млн человек. Программы на частоте 6005 кГЦ с радиопередающей станции в германском Калл-Крекеле доступны на территории Австрии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Испании, Люксембурга, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, северных территориях Алжира и Туниса".

С 2009 года вещательные возможности компании Shortwaveservice задействуются для распространения среди зарубежных слушателей информационных и аналитических материалов о наиболее важных международных мероприятиях с участием Беларуси, основных событиях в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны, развитии сотрудничества Беларуси со странами европейского региона.

Международное радио "Беларусь" работает с 1962 года. Общий ежедневный объем оригинального вещания составляет 26 часов на девяти языках. Программы посвящены политической, экономической и социокультурной жизни нашей страны.-0-