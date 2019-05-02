Радио "Мир" показало на выставке "СМІ ў Беларусі" закулисье эфира

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радио "Мир" пригласило посетителей XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" в закулисье эфира, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный редактор студии радио Национального представительства межгосударственной телерадикомпании "Мир" в Беларуси Алексей Адашкин.

"Мы постарались показать работу наших журналистов и развернули выездную радиостудию. К слову, к нам в гости приходил Александр Солодуха сразу после своего концерта на стадионе "Динамо". Он стал участником проекта "Без такта". Суть программы в том, что артисты приходят, и мы проверяем, насколько они помнят слова своих же песен. Получилось задорно и весело. Полную версию покажем на нашем YouTube-канале. Еще мы презентовали утреннее радио-шоу "Подъемная сила", которому исполнился год. Это флагманское шоу на нашем радио", - рассказал Алексей Адашкин.

Александр Солодуха

Завтра посетители выставки смогут стать участниками презентации телеканала "Мир". "Выставка "СМІ ў Беларусі" - это возможность показать себя аудитории с неизвестной стороны, ближе познакомить с ведущими и журналистами телерадиокомпании. Мы за то, чтобы создавать современный продукт, который будет нравиться нашей аудитории, и такая обратная связь для нас очень важна", - подчеркнул главный редактор.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-