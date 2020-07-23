Радио "Мир" приглашает к участию в фотоконкурсе #БеларусьРадзiма

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радио "Мир" объявило фотоконкурс #БеларусьРадзiма. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Радио "Мир" предложило белорусам поделиться фотографиями мест, дорогих их сердцу. Автор самого оригинального и душевного снимка получит новенький смартфон. Кроме того, ежедневно по будням из всех присланных снимков будут выбирать лучшие фото дня.

"Мы понимаем, что этим летом у белорусов самым популярным направлением для отдыха стала именно наша страна. Наверняка, многие наши соотечественники обязательно посетят и свою малую родину. Такие поездки мы в рутине обычно откладываем. Сейчас же самое время наверстать упущенное, побывать там, где прошли детство и юность, показать эти места своим детям. Или открыть для себя совершенно новые уголки Беларуси. И какой отдых без фотоотчета? Так и родилась идея провести фотоконкурс #БеларусьРадзiма, - рассказывает директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. - Уже по первым снимкам, которые мы получили от слушателей радио "Мир", видим, насколько разнообразной и "инстаграмной" может быть Беларусь".

Фотографии принимаются на электронную почту promo@radiomir.by по 6 августа. Победителя конкурса объявят в прямом эфире 7 августа. В этот день состоится радиоконцерт #БеларусьРадзiма.-0-