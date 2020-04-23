ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 апреля 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23.04.20
23.04.20 23:42 Билл Гейтс купил шикарный особняк Калейдоскоп
23.04.20 22:31 Самый большой в мире айсберг уменьшился в размерах Калейдоскоп
23.04.20 22:02 Монтаж памятника советскому солдату завершили на Ржевском мемориале В мире
23.04.20 21:59 Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро В мире
23.04.20 21:52 Радио "Мир" запустило вещание из обновленной студии Общество
23.04.20 21:43 Роттердам готов принять "Евровидение" в 2021 году Культура
23.04.20 21:37 В Италии количество вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число зараженных В мире
23.04.20 21:31 Ботанический сад открывает летний сезон Регионы
23.04.20 21:31 ФОТОФАКТ: Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский" Регионы
23.04.20 21:19 Минчанин незаконно продавал медицинские маски Происшествия
23.04.20 20:35 Женский футбольный чемпионат Европы перенесен на 2022 год Спорт
23.04.20 20:25 Лукашенко согласовал назначения руководства в "Беллесбумпром", на "Белшину" и в Гродненский облисполком Президент
23.04.20 20:06 G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей В мире
23.04.20 19:45 Центр инновационного и технического творчества передал дезсредства детям-сиротам Общество
23.04.20 19:13 В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов В мире
23.04.20 18:55 Памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу появится в Минске Регионы
23.04.20 18:39 Любую ситуацию нужно оценивать здраво - излечившаяся от COVID-19 врач из Витебска Регионы
23.04.20 18:23 БЖД продлила срок действия схемы рассадки в вагонах с учетом дистанции Общество
23.04.20 18:08 Тело пропавшего мужчины нашли закопанным в канаве в одной из деревень Минской области Происшествия
23.04.20 17:59 "Спамаш" проведет 24 апреля онлайн-марафон в поддержку медиков Культура
23.04.20 17:47 Минлесхоз хочет активнее использовать беспилотники для обнаружения пожаров Технологии
23.04.20 17:35 Малый и средний бизнес Брестской области на 9,2% увеличил платежи в бюджет Регионы
23.04.20 17:27 Виртуальный жених из США выманил у минчанки $65,9 тыс. Происшествия
23.04.20 17:20 Из Ташкента эвакуированы 18 белорусских граждан Общество
23.04.20 17:09 Подразделения МЧС тушат пожар на границе Дрогичинского и Березовского районов Происшествия
23.04.20 17:07 Светодиодные лампы меньше заявленной мощности продавали в Гомельской области Регионы
23.04.20 16:54 Вопрос о тарифах на прокачку газа в ЕАЭС будет решаться на уровне президентов Экономика
23.04.20 16:41 ГАИ проведет массированную отработку дорог Минской области Регионы
23.04.20 16:37 Работы по восстановлению Нотр-Дама возобновят 27 апреля В мире
23.04.20 16:31 Белорусский Красный Крест передал гуманитарную помощь Дому ночного пребывания бездомных Регионы
Все новости
Все новости
Общество
23 апреля 2020, 21:52

Радио "Мир" запустило вещание из обновленной студии

Фото радиостанции "Мир"
Фото радиостанции "Мир"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У радио "Мир" появилась обновленная высокотехнологичная студия, сообщили БЕЛТА в администрации радиостанции.

Больше года ушло у команды радио "Мир" на то, чтобы революционно обновить эфирную студию. "В старой "эфирке" уже не всем творческим идеям хватало места, поэтому помещение увеличили в два раза. Новые интерьеры проектировали специалисты, которые имеют большой опыт в создании телевизионных площадок. При этом дизайнеры изучили опыт самых рейтинговых иностранных радиостанций. Были использованы решения, которые применяются в Великобритании, Франции, России и Австралии. Ключевой задачей было достижение баланса между ярким внешним видом, комфортом рабочего пространства и исключительными акустическими качествами. Поэтому практически все детали интерьера выполнены под заказ из тех материалов, которые существенно улучшают звук", - рассказали на радиостанции.

Студия визуально разделена на два функциональных пространства. В центре - большой круглый стол для радиоведущих. Рядом - настоящая сцена для LIVE выступлений артистов. Внутри новой студии установлено высокотехнологичное оборудование: видеокамеры по периметру, аппаратура для стриминга, которая может самостоятельно режиссировать и монтировать видео, а также система умного света и оборудование для живого звука. Все это в комплексе - многофункциональная медиастудия, которая будет создавать контент для эфирного радио, YouTube-канала "Радио Мир Беларусь", а также для трансляции видео на сайт.

Первым гостем новой студии радио "Мир" стал белорусский исполнитель Дмитрий Колдун. Ведущая Катя Ивлиева устроила артисту музыкальное тестирование, узнала много историй из мира шоу-бизнеса, а также предложила проверить оборудование для проведения радиоконцертов. За всем происходящим в эфирной студии слушатели наблюдали через видеотрансляцию, а также в социальных сетях радио.

Фото радиостанции "Мир"
Фото радиостанции "Мир"

Новая эфирная студия позволит проводить уникальные радиоконцерты, представлять премьеры песен и общаться с поклонниками аудитории станции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
радио
Новости рубрики Общество
Фото РЦИиТТ Центр инновационного и технического творчества передал дезсредства детям-сиротам
Фото БЖД БЖД продлила срок действия схемы рассадки в вагонах с учетом дистанции
Фото из архива Из Ташкента эвакуированы 18 белорусских граждан
Иллюстрация РУП "Белпочта" Почтовую продукцию к 75-летию Победы выпустят в Беларуси
Фото из архива Белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года
Фото из архива Сенаторы обсудили новации законодательства по защите интеллектуальной собственности
Главное
Александр Лукашенко У Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы
Лукашенко согласовал назначения руководства в "Беллесбумпром", на "Белшину" и в Гродненский облисполком
Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн
Smart-билеты на транспорте продают во всех областных центрах страны
Топ-новости
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" - о чем говорили Лукашенко и Науседа
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации
Вопрос о тарифах на прокачку газа в ЕАЭС будет решаться на уровне президентов
Из Ташкента эвакуированы 18 белорусских граждан
В рассрочку – без первого взноса! Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" стартовала в "Маяке Минска" и "Парке Челюскинцев"!
Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки
Учебные занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля
Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля
Минсельхозпрод: запасы овощей в хранилищах в 3 раза больше прошлогодних
Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
РЕПОРТАЖ: Агроусадьбы, фермеры-сыровары и ремесленники - как развивается пострадавший от аварии на ЧАЭС район
Запрет на посещение лесов действует в 74 районах Беларуси
Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна
Осадки ожидаются в Беларуси в выходные
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.