Радио "Мир" запустило вещание из обновленной студии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У радио "Мир" появилась обновленная высокотехнологичная студия, сообщили БЕЛТА в администрации радиостанции.

Больше года ушло у команды радио "Мир" на то, чтобы революционно обновить эфирную студию. "В старой "эфирке" уже не всем творческим идеям хватало места, поэтому помещение увеличили в два раза. Новые интерьеры проектировали специалисты, которые имеют большой опыт в создании телевизионных площадок. При этом дизайнеры изучили опыт самых рейтинговых иностранных радиостанций. Были использованы решения, которые применяются в Великобритании, Франции, России и Австралии. Ключевой задачей было достижение баланса между ярким внешним видом, комфортом рабочего пространства и исключительными акустическими качествами. Поэтому практически все детали интерьера выполнены под заказ из тех материалов, которые существенно улучшают звук", - рассказали на радиостанции.

Студия визуально разделена на два функциональных пространства. В центре - большой круглый стол для радиоведущих. Рядом - настоящая сцена для LIVE выступлений артистов. Внутри новой студии установлено высокотехнологичное оборудование: видеокамеры по периметру, аппаратура для стриминга, которая может самостоятельно режиссировать и монтировать видео, а также система умного света и оборудование для живого звука. Все это в комплексе - многофункциональная медиастудия, которая будет создавать контент для эфирного радио, YouTube-канала "Радио Мир Беларусь", а также для трансляции видео на сайт.

Первым гостем новой студии радио "Мир" стал белорусский исполнитель Дмитрий Колдун. Ведущая Катя Ивлиева устроила артисту музыкальное тестирование, узнала много историй из мира шоу-бизнеса, а также предложила проверить оборудование для проведения радиоконцертов. За всем происходящим в эфирной студии слушатели наблюдали через видеотрансляцию, а также в социальных сетях радио.

Фото радиостанции "Мир"

Новая эфирная студия позволит проводить уникальные радиоконцерты, представлять премьеры песен и общаться с поклонниками аудитории станции.-0-