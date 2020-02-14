Радиолокаторы и автоматические метеостанции - какой будет сеть наблюдений Белгидромета

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть метеонаблюдений Белгидромета к концу 2020 года будет состоять из пяти современных радиолокаторов и 67 метеостанций с автоматизацией. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году введены в эксплуатацию 15 автоматических метеостанций. К сожалению, не была введена станция в Лельчицах. Надеюсь, работы по проектированию и строительству метеорологических радиолокаторов в Гродно и Бресте пройдут без срывов в ближайшее время, - сказал Болеслав Пирштук. - В 2020 году работа по модернизации сети наблюдений Белгидромета будет завершена вводом в эксплуатацию еще семи автоматических метеостанций. Таким образом, к концу года эта сеть будет состоять из 67 метеостанций со стопроцентной автоматизацией и пяти современных радиолокаторов".

По данным Минприроды, оправдываемость суточных прогнозов погоды по областям в 2019 году составила 98%, суточных по областным центрам - 94,5%, по областям на двое суток - 97,9%, по областям на трое суток - 96,7%, штормовых предупреждений об опасных явлениях - 100%. Наблюдается повышение точности прогнозов по сравнению с 2018 годом.

В прошлом году был внесен на рассмотрение в Палату представителей проект закона "О гидрометеорологической деятельности" в новой редакции. Проект документа предполагает изменение подходов к производству и доведению до потребителей информации в данной сфере с учетом правоприменительной практики.-0-