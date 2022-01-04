Радоман: меняется время, люди и обновленную Конституцию мы стараемся делать для большинства

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меняется время, люди и их требования к жизни, и мы стараемся сделать обновленную Конституцию для большинства белорусов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель правления агрокомбината "Снов", член Конституционной комиссии Николай Радоман.

"Мы прекрасно понимаем, что меняется время, люди и их требования к жизни, взаимоотношения в обществе. Эти преобразования вынуждают вносить изменения в Конституцию. Заниматься этой работой плотно начали после Всебелорусского народного собрания, когда была создана комиссия, в которой были представлены люди из разных сфер. Мы были проводниками мнений тех граждан, с которыми общаемся постоянно, ведь глава государства четко определил: Конституция должна быть создана для народа. Я придерживался мнения людей из сельской местности, ведь там провожу много времени, хотя и эти люди во многом высказывали разные мысли. Это нормально и естественно. Важно понимать, что никогда в обществе не было единого мнения, обновленная Конституция не сможет отразить взгляды абсолютно всех белорусов, но мы делаем ее для большинства", - сказал Николай Радоман.

Председатель правления агрокомбината "Снов" также подчеркнул, что проект изменений и дополнений в Конституцию сделан во благо народа и с учетом его мнения. В процессе внесены изменения в 77 статей, также появятся 11 новых.

Для Николая Радомана одним из самых важных пунктов в Конституции стала ст.54, в которой сказано, что проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа - долг каждого гражданина Беларуси.

Проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси обнародован 27 декабря 2021 года его для всенародного обсуждения.-0-

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