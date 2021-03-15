Радоман: при внесении новых поправок в Конституцию главное не потерять лучшее из старого

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внося новые поправки в Конституцию, главное не потерять лучшее из старого. На это обратил внимание во время общения с журналистами председатель правления агрокомбината "Снов", заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Радоман вошел в состав Конституционной комиссии, решение о создании которой было принято на VI Всебелорусском народном собрании. С ее членами сегодня встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Собрание с участием главы государства было, можно сказать, первой ласточкой. Нас нацелили на большую работу именно с обществом, чтобы мы смогли то, что будет предложено людьми, претворить в жизнь и доработать вместе с судьями Конституционного суда", - рассказал о встрече Николай Радоман.

Он отметил, что за последнюю четверть века изменились условия жизни, возможно, у людей поменялись мировоззрение или взгляды. Это надо проанализировать и при необходимости внести рациональные поправки в Конституцию страны. "Но прежде чем предлагать что-то новое, надо не потерять лучшее из старого. Ведь мы все-таки успешно прожили с нашей Конституцией, которая охраняла права, свободу и независимость нашей страны и граждан", - заявил руководитель предприятия.

"Наше общество на сегодняшний день еще не готово к парламентской республике. Сегодня гарантом жизнедеятельности нашего общества, страны, безопасности нашего государства является Президент. Это основной постулат, который должен быть и в новой Конституции", - считает Николай Радоман.

Член Конституционной комиссии подчеркнул, что ко всем предложениям по изменению Основного закона страны необходимо подходить взвешенно. Например, если перераспределять полномочия среди органов власти, то вместе с соответствующей ответственностью. "Если будут вноситься какие-то новшества, они должны быть конкретизированы - с мерой не только получения власти, но и с мерой ответственности перед народом и страной", - сказал он.-0-