"Радуешься, когда пациент выписывается" - кардиолог о работе в условиях COVID-19

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая кардиологическим (для пациентов с инфарктом миокарда) отделением 4-й городской клинической больницы Минска Ирина Козич рассказала корреспонденту БЕЛТА, как перепрофилирование подразделения на прием пациентов с COVID-19 повлияло на работу всего коллектива.

Ирина Козич отметила, что все врачи отделения имеют первую и высшую квалификационную категорию. Кардиологи и ранее, еще до нынешней эпидобстановки, работали с коморбидной патологией (сочетание различных заболеваний). В том числе поступали пациенты с пневмониями. Единственное, что в связи с перепрофилированием отделения коллективу пришлось изучать больше дополнительной информации.

"Мы изучаем рекомендации, связанные с особенностями ведения пациентов, в частности кардиологического профиля, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Эта информация доступна благодаря онлайн-конференциям, вебинарам, программам стажировок", - отметила завотделением.

По ее словам, несмотря на сложность работы, коллектив проявил гибкость, сплотился. Каждое утро коллегиально обсуждаются насущные вопросы, тактика ведения пациентов, особенно тех, кто нуждается в особом внимании.

Первоначально в отделение поступали контакты по COVID-19, сейчас - пациенты с пневмониями, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, а также с инфарктом миокарда, сопровождающимся положительным результатом на коронавирус. "Не могу сказать, что их много, но такие пациенты у нас есть. На сегодня в отделении находятся шесть человек с инфарктом миокарда, у которых диагностировали COVID-19", - сказала Ирина Козич.

Ведение, лечение и реабилитация направлены на выздоровление. Пациенты клинически и лабораторно стабилизируются, что подтверждается результатами компьютерной томографии. "Мы очень радуемся, когда видим положительный результат нашей работы. А больше всего, когда у пациента два отрицательных анализа на РНК вируса COVID-19 - это основной показатель выздоровления", - добавила медик.

Завотделением подтвердила, что для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями заражение коронавирусом не является приговором. "Пациенты выздоравливают и выписываются", - сказала она.

Перед перепрофилированием отделения среди медицинского персонала проводились обучающие занятия по использованию средств индивидуальной защиты. Сейчас все сотрудники работают в СИЗ, соблюдая эпидемиологические нормы.-0-