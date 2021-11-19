Рахманов: Беларусь проявляет заботу и защиту ко всем людям на территории страны

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проявляет заботу и защиту ко всем людям на территории страны, заявил сегодня журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством. Мы проявляем действительную заботу и защиту ко всем людям, которые находятся на территории нашей страны", - сказал Александр Рахманов.

По его словам, всем агрессивным действиям на границе будет дана правовая оценка. Все эти факты будут исследованы в рамках расследования уголовных дел, которые уже возбуждены.-0-

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