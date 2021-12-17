Рахманов: необходимо совершенствовать концептуальные основы обеспечения нацбезопасности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо совершенствовать концептуальные основы в сфере обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил сегодня заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, выступая на открытии международной научной конференции "Cовременный мир и национальные интересы Республики Беларусь" в Белорусском государственном университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводимое Белорусским государственным университетом событие значимо не только для профильных специалистов и ученых, но и всех субъектов системы обеспечения национальной безопасности. Цель конференции - широкое и профессиональное обсуждение различных аспектов национальной безопасности в современных мировых процессах, прогнозирование направления дальнейшего развития и трансформации", - сказал Александр Рахманов.

По его словам, актуальность тематики связана с появлением новых вызовов и угроз, направленных на неустойчивое и нестабильное развитие нашей страны. "К сожалению, на внешнем факторе по-прежнему накаляется международная обстановка, в целом рушится мировая архитектура безопасности, наращивается потенциал блока НАТО, увеличивается интенсивность и масштаб учений стран - членов этого альянса, в том числе в нашем приграничье. Одновременно коллективный Запад продолжает искусственно нагнетать и политизировать обстановку вокруг так называемого миграционного кризиса", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

"В этих непростых условиях проведение научного форума обусловлено объективной необходимостью совершенствования концептуальных основ в сфере обеспечения национальной безопасности. Тем более что на VI Всебелорусском народном собрании глава государства поставил задачу обновить концепцию национальной безопасности, действующую с 2010 года. В работе над этим документом в ходе самостоятельно проведенных комплексных аналитических исследований под эгидой Государственного секретариата Совета безопасности выявлены ключевые особенности и тенденции современного мира, геополитической обстановки, актуальные риски, вызовы и угрозы. Сейчас происходит апробация подходов к рассматриваемой тематике и выработка различных решений в научной среде", - добавил Александр Рахманов.

Участниками масштабной дискуссии стали около 100 специалистов в сфере международных отношений, экономики и права. Это представители БГУ, БГЭУ, БГУИР, БНТУ, БГПУ им. М.Танка, ГГУ им. Ф.Скорины, ГрГУ им. Я.Купалы, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Академии МВД, Военной академии, Республиканского института высшей школы, Национальной академии наук, Института национальной безопасности, Университета гражданской защиты МЧС, Генерального штаба Вооруженных Сил, Института пограничной службы. Опытом поделятся эксперты из Российского университета дружбы народов и Китайской академии общественных наук. Их выступления затронут аспекты внешней политики Беларуси в условиях формирующейся новой биполярности и белорусско-китайского сотрудничества.

Всего организована работа трех секций для рассмотрения вопросов национальных интересов, подготовки доктринальных документов стратегического планирования и оценки обеспечения национальной безопасности в условиях конфликтных геополитических процессов. Программа форума включает также работу двух круглых столов. На повестке - потенциальные и реальные риски, вызовы и угрозы нацбезопасности и биологическая безопасность как часть национальной безопасности государства.

Организатором конференции выступает БГУ совместно с Министерством образования и Государственным секретариатом Совета безопасности.-0-

Фото пресс-службы БГУ