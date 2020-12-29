Рахманов: в Беларуси есть немало показательных примеров не только для постсоветского пространства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть немало показательных примеров не только для постсоветского пространства. Такое мнение высказал член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Сергей Рахманов, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях от VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, тут не об ожиданиях надо думать. Надо, чтобы каждый внес свой вклад. Не ждать, что кто-то что-то скажет, а по меньшей мере предложить такие вещи, которые представляются необходимыми. И я думаю, что как раз работа совета старейшин и будет на это направлена - чтобы мы по возможности внесли свой вклад в выработку соответствующих предложений и общими усилиями сформировали такую систему, которая бы позволила на Всебелорусском народном собрании все это озвучить и представить этот образ людям. Чтобы он был реальным, а не декларативным. К сожалению, во многих странах создаются всевозможные стратегии, а потом они остаются лишь на бумаге. Нам это не надо. Нам надо выдать на-гора такой продукт, который был бы реальным, реализуемым, и чтобы люди это понимали и видели", - сказал Сергей Рахманов.

По его словам, в этот процесс должен быть вовлечен каждый. "Думаю, темы будут всесторонние. Нам в первую очередь надо двигать нашу экономику, чтобы она была устойчивой, чтобы развивалась, несмотря на кризисные явления, чтобы мы имели позитивную динамику по определенным позициям. В этом плане нам, конечно, нужно усилить аналитику, чтобы у нас были отраслевые стратегии, чтобы мы понимали, что акцент следует делать не только на традиционные отрасли, но и развивать новые отрасли, без которых мы не сможем достойно выглядеть на мировых рынках. Конкуренция растет, и с традиционными подходами уже не выжить. Поэтому нам надо делать продукты с более высоким переделом, как это принято говорить, с более высокой добавленной стоимостью и большей долей интеллекта. Поэтому обязательно нужно вовлекать науку в этот процесс. Нужно строить адекватную национальную инновационную систему по лучшим мировым стандартом. Это значит, что туда должны быть вовлечены образование, наука, производство, частный бизнес, финансы, система управления. И тогда, я думаю, мы справимся со всеми поставленными задачами", - уверен член совета старейшин.

Сергей Рахманов акцентировал внимание на проблемах информационного поля. "Понятно, что в силу кризисных явлений сейчас есть очень много точек зрения. И далеко не всем, в том числе за пределами Беларуси, нравится то, что у нас происходит. Потому что Беларусь для многих наших оппонентов, как кость в горле. Не всем нравится, что мы неплохо выходим из той кризисной ситуации, в которой оказался весь мир. Не нравится, что мы проводим в жизнь идеи социального общества. Поэтому мы должны отстаивать свой суверенитет и в информационном поле. Для этого нужно занимать активную позицию, в том числе в сетях интернета. Там, где большой контингент постоянно находится, особенно молодежи, - подчеркнул он. - Наверное, самое лучшее, что можно предложить - масштабирование истории успеха. У нас в Беларуси есть немало примеров, которые показательны не только для постсоветского пространства, но и для всего мира. Мы выходим на мировой уровень по целому ряду направлений, и наши люди должны об этом знать. И чтобы наши партнеры и оппоненты тоже об этом знали. Поэтому надо все, что у нас есть хорошего собрать воедино, выстроить систему и с этой системой двигаться в будущее. Каким бы сложным оно не представлялось".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.-0-