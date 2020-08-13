Раинчик: хочу и дальше жить в мирной и спокойной стране

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я хочу и дальше жить в мирной стране и не понимаю, что мешает людям спокойно жить и работать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал композитор и пианист, народный артист Беларуси Василий Раинчик.

"Я достаточно пожил, мне уже пошел восьмой десяток, поэтому я могу сравнить, как мы жили раньше и сейчас. Я вообще не понимаю, что мешает людям спокойно жить и работать. Никаких запретов для этого нет", - сказал Василий Раинчик.

По его словам, площадь - это не место для высказывания своего мнения. "Я человек из другой эпохи, и у меня все это вызывает недоумение. Я хочу и дальше жить в мирной и спокойной стране, гулять по улицам любимого города и не бояться за жизнь своих близких", - отметил народный артист.-0-