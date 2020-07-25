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25 июля 2020, 18:14

Раиса Шкрадюк: приятно, когда руководство ценит твой вклад в общее дело

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко награждает оператора машинного доения ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского" Кировского района Раису Шкрадюк в номинации "Хозяйка села"
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко награждает оператора машинного доения ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского" Кировского района Раису Шкрадюк в номинации "Хозяйка села"

25 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приятно, когда руководство ценит твой вклад в общее дело. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась оператор машинного доения Раиса Шкрадюк, которая стала победительницей конкурса "Женщина года - 2019" в номинации "Хозяйка села".

"Всю жизнь в сельском хозяйстве, буренками занимаюсь. Как пришла на ферму в мае 1983 года, так до сих пор не могу оставить работу, - рассказывает женщина. - У меня отличная работа, без которой я себя уже не представляю, большая дружная семья - трое взрослых сыновей и пять внуков. Если бы не они, вряд ли бы у меня все получилось".

Сейчас Раиса Шкрадюк работает оператором машинного доения в ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского". Ее рабочий день начинается в 5.30 и длится до самого вечера. "За коровками как за детьми надо смотреть: мыть, убирать, кормить, следить за здоровьем. Они все понимают. Бывает, разговариваешь с буренкой, а она так внимательно на тебя смотрит, слушает. Мы к ним привязываемся, а они к нам. Вот такая у нас дружба, - делится женщина. - Тут без любви к своему делу, без внимательного и ответственного отношения никак нельзя. Выкладываешься на полную. А если какая буренка себя плохо чувствует, переживаешь за нее".

В семье у женщины царят любовь и понимание. "Когда сыновья маленькие были, помогал муж. Он у меня тоже с сельским хозяйством был связан и прекрасно знал, что работа на ферме - тяжелый труд. Потом мальчишки подросли и тоже стали помогать: по дому, по хозяйству, на ферму ко мне приходили. А сейчас у них свои семьи, дети. Живем дружно, уважаем друг друга. Это главное. Ведь когда в доме мир и спокойствие, на работе тоже будет все получаться".

Раиса Шкрадюк поделилась, что всегда приятно, когда твою работу не просто замечают, но и дают ей высокую оценку. "Я так воспитана, что если работать, то по совести. Нужно честно и ответственно выполнять свои функции. За всю свою трудовую деятельность я ни разу не опоздала на работу. И, конечно, приятно, когда руководство предприятия и всей страны высоко оценивает твой вклад в общее дело. Это заряжает силами и хорошим настроением", - заключила она.-0-

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