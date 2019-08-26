Рай, Бали и больше сотни Новоселок - НКА о необычных и распространенных названиях населенных пунктов

26 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В едином реестре административно-территориальных единиц Беларуси сегодня содержится около 25 тыс. актуальных объектов (это не только города и деревни, но и территории специального режима использования - национальные парки, памятники природы, свободные экономические зоны и др.), около 17 тыс. из них имеют уникальные наименования. О самых интересных, необычных, а также наиболее распространенных из них корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления геоинформационных систем НКА Государственного комитета по имуществу Марина Литреева.

Представитель агентства признается: "Сложно рассмотреть все наименования и выделить самые особенные и любопытные, ведь каждое наименование несет в себе какую-то историю и связь с тем местом, где оно находится". Тем не менее, Марина Литреева приводит ряд примеров населенных пунктов, которые наверняка заинтересуют путешественников. В их числе агрогородок Париж в Поставском районе, деревни Дублин в Браславском, Бали в Щучинском, Палестина в Островецком и Миссури в Лидском районах. Есть в республике и два поистине райских места - это хутор Рай в Ошмянском районе, а также одноименная деревня в Сенненском районе.

"Что касается самых распространенных наименований населенных пунктов, то лидером являются Новоселки (111). Далее с небольшим отставанием друг от друга идут Слобода (74), Заболотье (63), Каменка (62), Залесье (55), Заречье (55) и Слободка (49). Если же посчитать количество населенных пунктов, названия которых производны от "Слобода", то таких объектов по стране 215", - говорит Марина Литреева.

Слово "малое" (в том числе производные от него) в своем названии имеют 262 населенных пункта и 210 - "большое" (тоже с производными), в 172 названиях содержится слово "старое" (или его производные) и в 331 - "новое" (тоже вместе с производными). "В Шкловском районе Могилевской области и вовсе есть деревни Большой Старый Шклов и Малый Старый Шклов", - приводит пример начальник управления. В отдельных случаях вместо таких прилагательных в наименованиях используются числительные (в реестре 348 наименований с ними). Лидерство здесь принадлежит Докшицкому району, в котором есть деревни Черничка-1, Черничка-2, Черничка-3 и Черничка-4.

"Многие населенные пункты получили в наименовании часть объекта, к которому относились ранее. К примеру, деревня 10-й Блок-Пост (Оршанский район), деревня Железнодорожная Казарма (Поставский район), поселок Госсортучасток (Несвижский район), агрогородок Станция Ошмяны (Ошмянский район), хутор Смолзавод в Островецком районе и одноименная деревня в Узденском, деревни Пячковичский льнозавод (Мстиславский район), Льнозавод (Городокский район) и Остановка (Шарковщинский район)", - перечисляет Марина Литреева.

Населенным пунктом с самым длинным наименованием является деревня Староганцевичская Слобода Логойского района, с самыми маленькими наименованиями - хутор Ор в Кобринском районе, деревни Шо (в Глубокском) и Яя (в Браславском).-0-