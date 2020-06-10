Районные этапы проекта "Властелин села" пройдут онлайн

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районные этапы республиканского семейного проекта "Властелин села" стартуют 11 июня и пройдут в онлайн-формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская.

"Популярный семейный сельскохозяйственный конкурс поменял традиционный формат и сроки проведения. Мы предложили молодым семьям, проживающим в сельской местности, поучаствовать на начальных этапах проекта заочно. Для этого выбрали самый популярный в этом сезоне формат - онлайн. На районном этапе потенциальные участники предоставляют жюри десятиминутный видеоролик о своей семье и эссе "Моя семья самая лучшая". Далее семья-победитель участвует в областном отборе, который может проходить как в традиционном формате, так и в онлайн", - рассказала Александра Луговская.

Районные этапы проекта пройдут с 11 по 24 июня, областные завершатся 1 июля. Республиканский финал состоится 10-11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. "Проект реализуется в три этапа: районный (допускается проведение зональных этапов, которые подразумевают объединение в формате одного этапа участников из нескольких близлежащих районов, с определением одного победителя), областной и республиканский, - пояснила завотделом. - С этого года финал конкурса меняет свою временную прописку на постоянную. Мы будем проводить его ежегодно во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Ждем всех победителей областных этапов в Александрии. Мы подготовили для них большую двухдневную программу с конкурсами и экскурсиями".

Организаторами гранд-финала проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский союз женщин при поддержке Белагропромбанка.-0-