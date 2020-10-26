Районы города Минска. Список с описанием Минских районов

Районы города Минска





Столица Беларуси состоит из девяти административных районов. Минск – самый крупный город Республики Беларусь основан в 1067 году. Столицей он стал 5 января 1919 года после провозглашения ССРБ в составе РСФСР. В 1938 году, когда население города достигло 218 тысяч человек, было произведено его первое административное деление. Тогда в Минске появилось три района: Ворошиловский (2 ноября 1961 года преобразован в Советский), Сталинский (2 ноября 1961 году преобразован в Заводской) и Кагановичский (20 июля 1957 года преобразован в Октябрьский).

Районы Минска:

Центральный район

Советский район

Первомайский район

Партизанский район

Заводской район

Ленинский район

Октябрьский район

Московский район

Фрунзенский район

Центральный район Минска

Центральный район был образован в 1969 году, в современных границах он с 1977 года, а в 2004 году к району стали относиться деревня Ржавец, деревня Цнянка, деревня Заря Революции, деревня Зацень, поселок Новинки.

Располагается он в северо-западной части города по обеим берегам реки Свислочь и Комсомольского озера. Имеет площадь около 22 км.кв., низкую плотность населения, а также считается одним из самых "зеленых" в столице. На границах района находятся: улица Лилии Карастояновой, улица Кропоткина, проспект Машерова, проспект Независимости, улица Городской Вал, улица Романовская Слобода, улица Тимирязева.

Основные магистрали Центрального района: проспект Победителей, улица Орловская, Долгиновский тракт, проспект Машерова. В районе расположено семь площадей: Площадь Государственного флага, Победы, Октябрьская, Свободы, Парижской коммуны, Юбилейная и 8 Марта.

Большую часть района занимают "зеленые зоны"(более 30): садово-парковые комплексы, скверы, а также водные объекты. Самые известные из них – республиканский биологический заказник "Лебяжий", музейно-парковый комплекс "Победа", лесопарк "Дрозды", сквер на площади Победы, парк имени Янки Купалы, Сквер "Троицкая гора", Степановский сад, бульвар Шевченко, Центральный детский парк имени Максима Горького, Раковское предместье и др.

Главные достопримечательности Центрального района: Обелиск "Минск – город-герой", Троицкое предместье, памятник Янке Купале, памятник Максиму Богдановичу, Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, монастыри бернардинцев и бернардинок, Петропавловский собор, Свято-Елисаветинский монастырь, Дом масонов, Дом-усадьба В.Ваньковича, памятник Марату Казею, памятник Тарасу Шевченко и др.

На территории Центрального района расположены значимые объекты: Дворец Независимости, Дворец Республики, Дворец тенниса, Дворец культуры профсоюзов, Художественная галерея университета культуры, Министерство обороны Респудлики Беларусь, Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство внутренних дел Республики Беларуси, производственное предприятие "Атлант", Верховный суд республики Беларусь, Белорусский Государственный университет Физической Культуры, Институт парламентаризма и предпринимательства, культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", Дворец спорта, Дворец тенниса, Белорусская государственная академия музыки, Институт бизнеса БГУ, Большой театр Беларуси, Музей истории Великой Отечественной войны, Аквапарк "Лебяжий", Футбольный манеж, Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и др.

Советский район Минска

Советский район был образован в 1938 году. Современные границы он приобрел в 1977 году.

Располагается он в северной части города. На границах района находятся: улица Лилии Карастояновой, улица Кропоткина, проспект Машерова, улица Козлова, улица Платонова, улица Петруся Бровки, проспект Независимости, улица Сурганова, улица Якуба Колоса, Логойский тракт, кольцевая автомобильная дорога. Советский район имеет площадь 13 км.кв., из которых 5 км.кв. – "зеленая зона".

Основные магистрали Советского района: улица Максима Богдановича, Логойский тракт, улица Якуба Колоса.

Советский район признан одним из самых живописных районов столицы. На его территории находится ландшафтный парк "Дружбы народов" (на территории высажено более 4,2 тысяч деревьев),"Северный лесопарк", экологическая тропа" Цна", а также Цнянское водохранилище – излюбленное место отдыха минчан.

Главные достопримечательности Советского района: памятник Якубу Коласу, мемориал, посвященный герою ВОВ Б.С.Окрестину, храм-памятник "Чернобыльская церковь", Воскресенская церковь, Костел Святой Троицы, памятник Владимиру Мулявину, Музей физической культуры и спорта и др.

На территории Советского района расположены значимые объекты: Дворец водного спорта, Белорусская государственная филармония, Военный госпиталь, Минский экспериментально-фурнитурный завод, Белорусская государственная академия связи, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минский торговый колледж, Дворец искусства и др.

Первомайский район Минска

Первомайский район был образован в 1969 году. В современных границах с 1977 года.

Располагается он в северо-восточной части города, имеет площадь 33 км.кв., из которых 5 км.кв. – "зеленая зона". На границах района находятся: Логойский тракт, улица Якуба Коласа, проспект Независимости, улица Петруся Бровки, улица Платонова, улица Берестянская, улица Козлова, переулок Козлова, переулок Макаёнка, улица Филимонова, улица Франциска Скорины. К району также относится территория за кольцевой автомобильной дорогой, которая включает в себя микрорайоны Уручье, Великий лес, Озерище, Академгородок.

Основные магистрали Первомайского района: улица Якуба Колоса, Логойский тракт, проспект Независимости, улица Сурганова, улица Академическая, улица Франциска Скорины, улица Калиновского.

Первомайский район – самый "зеленый"район столицы. На его территории расположено множество парков и скверов. Самые большие из них: Парк имени Челюскинцев, Ботанический сад НАН Беларуси (одно из старейших ботанических учреждений страны), Севастопольский парк, лесопарк "Зеленый луг", Полоцкий парк, "Парк-музей валунов", парк "Уручье" и др.

На территории Первомайского района располагается Слепянская водная система - канал протяженностью 22 километра в черте города. По всей протяженности канала реализовано 13 каскадов, несколько водозаборов и водохранилище.

Главные достопримечательности Первомайского района: Храм-памятник в честь Всех Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем, памятник М. И. Калинину, памятник Франциску Скорине и др.

На территории Первомайского района находятся значимые объекты: Детская железная дорога, Национальная библиотека Беларуси, киностудия "Беларусьфильм", Национальная Академия наук, Экспериментальный завод НАН РБ, Парк высоких технологий, Национальная государственная телерадиокомпания, Республиканский центр экологии и краеведения, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский государственный аграрный университет, Белорусский государственный университет, Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике и др.

Партизанский район Минска

Партизанский район образован в 1977 году.

Располагается он в восточной части города. Его площадь составляет 22,2 км.кв., из них около 1 км.кв. – «зеленая зона». На границах района находятся: улица Франциска Скорины, улица Филимонова, переулок Козлова, улица Козлова, проспект Независимости, улица Красноармейская, улица Первомайская, улица Пулихова, переулок Клумова, Партизанский проспект, улица Ванеева, улица Ваупшасова, переулок Болотникова, кольцевая автомобильная дорога.

Основные магистрали Партизанского района: улица Ваупшасова, улица Радиальная, улица Долгобродская, улица Столетова, улица Филимонова, улица Радиальная.

На территории района находитсяСлепянская водная система (она является частью Вилейско-Минской водной системы). Также здесь располагается лесопарк "Степянка", парк экстремальных видов спорта, Центральный детский парк имени максима Горького и др.

Главные достопримечательности Партизанского района: памятник К.Э. Циолковскому,памятник М.А. Горькому, памятникК. Заслонову, Храм в Честь Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", усадьба Ваньковичей,"Юбилейный дом", площадь Победы, и др.

На территории Первомайского района находятся значимые объекты: Машиностроительный завод, Минский завод шестеренок, Минский планетарий, Белорусский государственный цирк, музей З.И.Азгура, Академия МВД, Высший государственный колледж связи, Институт национальной безопасности, Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова (филиал БГУ) и др.

Заводской район Минска

Заводской район образован в 1961 году. В современных границах с 1977 года.

Располагается он в юго-восточной части города с обеих сторон Партизанского проспекта. Его площадь составляет 36 км. кв. На границах района находятся: переулок Болотникова, улица Ваупшасова, улица Ванеева, Партизанский проспект, улица Щётовка, парк имени 900-летия города Минска, Чижовское водохранилище. К району также относится территория за кольцевой автомобильной дорогой, которая включает в себя микрорайон "Шабаны"и "Малый Тростенец".

Основные магистрали Заводского района: Партизанский проспект, улица Ташкентская, улица Кабушкина,улица Кулешова, улица Герасименко, улица Ангарская, улица Селицкого.

На территории Заводского района собраны крупнейшие трудовые ресурсы страны. В нем насчитывается 17 промышленных предприятий, 22 строительно-монтажных организаций, 7 организаций научно-исследовательского и проектно-конструкторского профиля.

По территории района проходит Слепянская водная система, входящая в состав Вилейско-Минской водной системы. Также в районе располагается парк имени 900-летия Минска, парк "Красная Слобода", экотропа "Чижовка", Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, Парк имени Чингиза Айтматова, лесопарк «Ангарская-2» и др.

Главные достопримечательности Заводского района: памятник "Беларусь партизанская", мемориальный комплекс "Тростенец", храм в честь иконы божией Матери "Минская", Костел Святого духа, мемориальный комплекс "Благовщина", Музей минского метрополитена, Музей природы и экологии республики Беларусь и др.

На территории Заводского района находятся значимые объекты: Завод металлоконструкций, Минскдрев, Минский автомобильный завод, кондитерская фабрика "Слодыч", пивоваренный завод "Криница", стадион "Трактор", универмаг "Беларусь", Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс "Чижовка-Арена", Минский зоопарк, Минская богословская семинария союза ЕХБ, Белорусский государственный экономический университет, Минский институт управления, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Белорусская государственная академия авиации и др.

Ленинский район Минска

Ленинский район образован в 1951 году, назван в честь В. И. Ленина. В современных границах с 1977 года.

Располагается в южной части города, по обеим сторонам реки Свислочь. Его площадь составляет 26 км. кв., из них около 2 км. кв. – "зеленая зона". На границах района находятся: улица Прушинский, Южная магистраль, улица Володько, улица Свердлова, проспект Независимости, улица Первомайская, улица Судмалиса, река Свислочь, кольцевая автомобильная дорога.

Основные магистрали Ленинского района: Игуменский тракт, улица Маяковского, улица Маяковского, улица Свердлова, улица Ульяновская, улица Ленина, улица Аранская, улица Тростенецкая, проспект Рокоссовского, улица Денисовская, улица Плеханова, улица Янки Лучины.

В ленинском районе находится известный Лошицкий усадебно-парковый комплекс, а также парк имени Н.Г.Грековой, Парк имени Чингиза Айтматова, Сквер имени Омара Хайяма, Антоновский парк, лесопарк "Город птиц", парк "Серебряный Лог", Антоновский парк, парк 40-летия Великого Октября, Александровский сквер. Вдоль всего района протекает река Свислочь, а также в нем находится Чижовское водохранилище.

Главные достопримечательности Ленинского района: памятник Сергею Грицевцу, памятник Анри Дюнану, костел святого Иоанна Крестителя, Лошицкая усадьба, Музей городского пассажирского транспорта, национальный художественный музей, Музей современной белорусской государственности, Исторический музей и др.

На территории Ленинского района находятся значимые объекты: Совет Республики, стадион "Динамо", концертный зал "Минск", Национальный академический им. Я. Купалы, драматический театр Белорусской армии, Современный художественный театр, Театр кукол, Белорусский республиканский Театр юного зрителя, дворец культуры "Лошицкий", "Центральный дом офицеров", физкультурно-оздоровительный комплекс "Серебрянка", Национальный банк Республики Беларусь, Галерея искусства, "Главпочтамп"и др.

Октябрьский район Минска

Октябрьский район образован в 1938 году. В современных границах с 1977 года.

Располагается в южной части столицы. Его площадь составляет 19 км. кв. На границах района находятся: железнодорожные пути вдоль улицы Ландера, улицы Машинистов, улицы Автодоровской, а также улица Московская, проспект Независимости, улица Бобруйская, улица Кирова, улица Свердлова, улица Володько, Южная магистраль, железнодорожные пути, кольцевая автомобильная дорога.

Основные магистрали Октябрьского района: улица Лейтенанта Кижеватова, улица Корженевского, улица Казинца, улица Серова, улица Аэродромная, улица Жуковского, улица Воронянского.

В Октябрьском районе основной "зеленой зоной" являются парк "Курасовщина"и парк "Белая дача", вдоль которых расположено водохранилище "Лошица", а также Сквер Сеножаны.

Большую территорию всего района занимает строящийсяжилой комплекс"Минск-Мир", расположенный на территории бывшего аэропорта "Минск-1". Еще одной отличительной особенностью октябрьского района являются железнодорожные пути, которые располагаются вдоль всей его территории с обеих сторон.

Главные достопримечательности Октябрьского района: Храм святой праведной Софии Слуцкой, усадьба "Белая дача", музей "Открытый океан", музей "Гражданской авиации", музей "Белорусская хатка" и др.

На территории Октябрьского района находятся значимые объекты: Горнолыжный центр "Солнечная долина", Национальный аэропорт Минск (расположен в 42 км. к востоку от центра Минска, территориально относится к району Смолевичи, но административно принадлежит к Октябрьскому району столицы),Привокзальная площадь и ее знаменитые «Ворота столицы», Белорусский государственный медицинский университет, Институт почвоведения и агрохимии, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ОАО "Керамин", Минский мясокомбинат, завод "Интеграл" и др.

Московский район Минска

Московский район образован в 1977 году.

Располагается он в юго-западной части столицы. Его площадь составляет 30 км. кв. На границах района находятся: улица академика Курчатова, железнодорожные пути от станции "Курасовщина" до станции "Институт культуры", улица Московская, улица Бобруйская, улица Кирова, проспект Независимости, улица Городской Вал, улица Романовская Слобода, улица Кальварийская, улица Харьковская, проспект Жукова, улица Глаголева, улица Янки Брыля, улица Рафиева, улица Есенина, кольцевая автомобильная дорога.

Основные магистрали Московского района: проспект Дзержинского, улица Слободская, улица Рафиева, улица Есенина, проспект Любимова, улица Голубева, проспект газеты Правда, улица Алибегова, улица Семашко, улица Железнодорожная, проспект Жукова, улица Карла Либкнехта, улица Клары Цеткин, улица Немига. По территории Московского района протекает река Лошица, которая соединяет между собой три парковые зоны.

"Зеленая зона» представлена в виде многочисленных парков и скверов, среди которых самыми известными считаются: парк имени Михаила Павлова, парк Семашко, Студенческий парк, Малиновский парк, Яблоневый сад, Грушевский сквер, Маломедвежинский сквер, сквер Жукова, Сендайский сквер, Сквер Эдварда Войниловича.

Главные достопримечательности Московского района: Церковь в честь преподобных старцев Оптинских, Старая водонапорная башня, Пищаловский замок, памятник Адаму Мицкевичу, музей Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Восточнославянские курганы и др.

На территории Московского района находятся значимые объекты: Аллея безопасности дорожного движения, "Белнефтехим", Минский вагоноремонтный завод, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет имени максима Танка, Дом правительства, музей Истории белорусского кино, ЗАО «Витэкс», РУП «Белмедпрепараты», Национальный институт образования, Республиканский институт профильного образования, Белорусский институт правоведения и др.

Фрунзенский район Минска

Фрунзенский район образован в 1951 году. В современных границах с 2000 года. Назван в честь М. В. Фрунзе.

Располагается он в западной части Минска. Является самым большим районом города, его площадь составляет 43 км. кв. На его границах находятся: улица Маршала Лосика, улица Максима Горецкого, улица Глаголева, проспект Жукова, улица Харьковская, улица Домашевская, улица Кальварийская, улица максима Танка, железнодорожные пути от станции "Минск-северный" до станции "Лебяжий", кольцевая автомобильная дорога. Также к Фрунзенскому району относится микрорайон "Западный промузел", находящаяся за пределами кольцевой автомобильной дороги.

Основные магистрали Фрунзенского района: улица Максима Горецкого, улица Притыцкого, проспект Пушкина, улица Шаранговича, улица Пономаренко, улица Лобанка, улица Сухаревская, улица Одинцова, улица Одоевского, улица Кунцевщина, улица Казимировская, улица Матусевича, улица Каменногорская, улица Колесникова, улица Петра Глебки, улица Жудро, улица Гурского, улица Ольшевского.

"Зеленая зона" района представлена большим количеством парков и скверов. Самым крупным считается лесопарк "Медвежино", который располагается на территории микрорайона "Запад". Кроме того в Фрунзенском районе находятся: парк "Дививелка", "Семейный сквер", парк "Семейное дерево", парк "Тивали", парк имени Уго Чавеса, парк 60-летия Великого Октября, "Тучинский сквер", "Аллея 940-летия Минска", сквер Евфросиньи Полоцкой, сквер имени Нины Багинской, сквер имени Притыцкого и др.

Главные достопримечательности Фрунзенского района: Храм преподобной Евфросинии Полоцкой, Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Храм святого Архангела Михаила, Храм святителя Николая Японского, Кальварийское кладбище (основанное в XVIIIвеке), Памятник героям ВОВ, И.И.Якубовский (жанровая скульптура), Сухаревские курганы (объект историко-культурного наследия, памятник археологии X-XII вв.).

На территории Фрунзенского района находятся значимые объекты: Ледовый дворец спорта, Минский лакокрасочный завод, Минский завод автомобильной комплектации, Опытный завод металлоконструкций, мебельная фабрика"МинскПроектМебель", стадион "Домостроитель", Минская центральная СДЮШОР Профсоюза Спартак, Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности.