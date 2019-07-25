Раненого в Турции белорусского дипломата прооперировали, состояние тяжелое

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, вечером 24 июля в советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который не пострадал. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим. После нападения преступник покончил с собой.
По информации агентства
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