Ранний спрос на загородное жилье - новый тренд на рынке аренды недвижимости

25 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Весной 2020 года на рынке аренды жилья в Минске появился новый тренд: многие хотят самоизолироваться на природе. Об этом рассказала БЕЛТА начальник отдела аренды жилья "Твоя столица. Агентство недвижимости" Маргарита Почицкая.

Традиционно в начале марта активизируются арендаторы загородного жилья на летний период, но нынешней весной арендаторов стало еще больше. "Сегодня к клиентам, которые ищут дом на лето для себя и своей семьи, добавились и те, кто всерьез рассматривает загород как место для самоизоляции. В прошлом году особого всплеска спроса на аренду загородной недвижимости не наблюдалось. И если сравнить первый квартал 2019-го с аналогичным периодом 2020 года, то можно смело сказать, что спрос возрос на 30%", - отметила Маргарита Почицкая.

Преимущественно это представители бизнеса, которые могут работать удаленно. "Они рассматривают варианты вблизи Минска, куда можно заказать доставку продуктов и других необходимых товаров. Например, Боровляны, Колодищи, Городище. Там можно оставаться рядом со всей необходимой инфраструктурой, в первую очередь с поликлиниками и медцентрами, и при этом свести к минимуму контакты", - рассказала начальник отдела.

Что касается цен на загородную недвижимость в аренду, то в 2020 году они равнозначны ценам 2019-го. Данный сегмент рынка не подвержен сезонному колебанию спроса, так как эти объекты сдаются не только в весенне-летний период, но и в течение всего года.-0-