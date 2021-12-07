Рапота: будущее страны - за молодежью научно-технической сферы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее страны - за молодежью научно-технической сферы. Об этом заявил сегодня журналистам член Совета Федерации Федерального собрания России Григорий Рапота во время открытия X Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интеграция в сфере технического процесса - один из ключевых элементов развития структурного взаимодействия между государствами, потому что это та сфера деятельности, где Беларусь и Россия выступают наравне. Идея, которая была выдвинута десять лет назад в виде проведения форума технических вузов, быстро нашла плодотворную почву. Научно-техническая молодежь - будущее страны, потому что они объединены деятельностью в создании новых разработок", - сказал Григорий Рапота.

Он также отметил, что учеба в инженерных вузах требует большой самоотдачи, чтобы должным образом освоить профессию. "Такой вуз требует больших усилий, чтобы его закончить. Неслучайно выпускники инженерных вузов в дальнейшем легко находят себя и в других сферах деятельности", - заключил член Совета Федерации Федерального собрания.

X Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит на базе Белорусского национального технического университета. Основные его цели - популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и поддержке талантливой молодежи. Форум проводится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России.-0-

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