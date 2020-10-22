Рапота: достойного отклика со стороны ЕС на предложения сотрудничества нет

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Европейский союз не откликается на предложения о сотрудничестве со стороны интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве. Это факт констатировал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Два государства - Россия и Беларусь, которые составляют Союзное государство, являются и членами Евразийского экономического союза. ЕАЭС рад и всегда готов к развитию отношений с аналогичными структурами в Европе, Азии, а также с отдельными государствами. К сожалению, отклика, достойного того, чтобы наши отношения развивались, укреплялись и приносили пользу людям, со стороны Европейского союза пока нет. Будем рассчитывать, что когда-то этот счастливый момент наступит", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь отметил, что сотрудничеству с ЕС всегда мешают какие-то непростые особенности времени. "То у нас обострение санкционных акций каких-то друг против друга, то возникают локальные конфликты, то экономические войны. Сейчас у нас пандемия. И, наверное, мы обречены всегда иметь такие непростые ситуации. Но нужно просто научиться в них жить", - призвал Григорий Рапота.

"Мне представляется, что, вопреки ожиданиям, государства впадают в штопор национального эгоизма, - полагает госсекретарь. - Причем это касается многих аспектов, даже, казалось бы, такой темы, как борьба с пандемией. Даже возникновение новых лекарственных препаратов является предметом политических инсинуаций, критических нападок друг на друга".

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. В нынешнем году организаторы сократили число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа - Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторы Евразийского экономического форума в Вероне - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-

ЕАЭС готов заключить полноформатное торговое соглашение с ЕС - Слепнев "Что касается взаимодействия с Европейским союзом, здесь у нас настрой не изменился, он постоянный, - сказал министр ЕЭК. - ЕАЭС является чисто экономическим, не политическим объединением, в этом, я считаю, его сила в данный момент".