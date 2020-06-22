Рапота: новые поколения должны быть достойны подвига дедов и прадедов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые поколения должны быть достойны ратного подвига дедов и прадедов, заявил во время видеоконференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню памяти и скорби, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы были достойны того подвига, который наши отцы, деды и прадеды совершили во время этой кровопролитной битвы. Просто вспоминать Победу, павших крайне необходимо и важно. Но хотелось бы, чтобы и те деяния, которые предстоят нашему и более молодому поколению, были достойны той Великой Победы, которая случилась 75 лет назад", - сказал Григорий Рапота.

Он отметил, что в Беларуси и России уделяется большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественно войне и подвиге советского народа. "Фактически у нас 75-летие Победы проходило лейтмотивом в процессе нашей деятельности как в культурно-исторической, так и в других сферах. Всегда, конечно, есть желание сделать что-то большее, но то, что делается, - это, действительно, большой труд. Очередное событие - открытие Ржевского мемориала советскому солдату, запланированное на 30 июня. После этого предстоит большая историческая изыскательная работа по выявлению тех уроженцев Беларуси, которые участвовали в этой битве и пали во время нее. Мне называли цифру - порядка 600 человек. Но их значительно больше. Земля с места Ржевской битвы была недавно во время визита Валентины Матвиенко помещена в крипту храма в честь Всех Святых в Минске. Это очень трогательное и знаковое событие", - отметил госсекретарь.

"Любовь к Отечеству - это самое главное качество цивилизованного человека. Суверенитет любого государства гарантируется только в том случае, если есть такое понятие, как любовь к родине, своей стране. Поэтому сохранение исторической правды, памяти о подвиге советского народа, воспитание молодого поколения в чувстве патриотизма и знания того, что сделали предыдущие поколения, это зона ответственности тех, кто живет сегодня, то есть нас", - подчеркнула руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

По ее словам, Беларусь и Россия очень трепетно относятся к истории и Победе советского народа. "Мы сегодня живем в очень непростое время. И мы должны сделать все для того, чтобы правда была правдой. Сегодня важно, что наши государства занимают очень четкую, стабильную, правильную позицию. Александр Лукашенко и Владимир Путин однозначно высказывают свою позицию по отношению к пересмотру истории. Это просто недопустимо. Мы должны действовать твердо, уверенно, не давать никому перекроить историю и преуменьшить роль в Победе советского народа", - добавила Марианна Щеткина.-0-