Рапота о едином транспортном пространстве СГ: пока мы основываемся на технологиях прошлого века

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Единое транспортное пространство между Беларусью и Россией нельзя основывать на технологиях прошлого века. Об этом заявил сегодня государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с министерствами транспорта до сих пор так и не сформулировали понятие того, что является единым транспортным пространством. Мы решили этот вопрос сами для себя как-то сформулировать. В итоге мы пришли к выводу, что единое транспортное пространство не может быть основано на технологии XIX или XX века. К сожалению, у нас транспорт соответствует именно этим показателям", - обратил внимание Григорий Рапота.

Он пояснил, что дорога из Минска в Санкт-Петербург (примерно 800 км) на поезде сегодня занимает около 14 часов, а еще в 1882 году один из российских путешественников вспоминал, что из Лондона в Глазго (около 600 км) он добрался по железной дороге за 9 часов. Движение из Москвы в Минск на поезде тоже не самое быстрое и занимает примерно 10 часов, заметил Григорий Рапота.

Таким образом, подчеркнул госсекретарь, по развитию транспортных технологий страны находятся на уровне прошлых веков. "С дорогами примерно та же самая ситуация", - добавил он.

По мнению Григория Рапоты, необходимо развивать скоростные магистрали как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Этот вопрос, добавил он, обсуждается уже достаточно долго и включен в приоритеты развития Союзного государства.

Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев отметил, что сенаторы не обладают полномочиями в этой сфере, однако они могут ускорить принятие политического решения, необходимого для урегулирования этих вопросов.-0-