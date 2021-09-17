Расписание и маршрут некоторых поездов изменятся 20-24 сентября из-за плановых работ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание и маршрут движения некоторых поездов изменятся 20-24 сентября из-за плановых работ на участке Калинковичи - Жердь, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Так, 20-23 сентября изменится расписание поездов №605 Полоцк - Брест, №606 Брест - Полоцк, №622/621 Минск - Гомель. Изменятся расписание и маршрут движения (через станцию Буда-Кошелевская вместо станции Калинковичи) у поездов №631/632 Гомель - Гродно отправлением из Гомеля 20-24 сентября, №632/631 Гродно - Гомель отправлением из Гродно 19-23 сентября.

Отменяются из обращения поезд №621/622 Гомель - Калинковичи - Минск отправлением из Гомеля 20-23 сентября, беспересадочные вагоны №31, 32 Гомель - Полоцк - Гомель отправлением из Гомеля 20-24 сентября, отправлением из Полоцка 19-23 сентября.

Также для перевозки пассажиров на 21-24 сентября назначен поезд №691 Гомель - Минск отправлением из Гомеля в 00.15 и прибытием в Минск в 5.48.

Кроме того, 20-24 сентября в связи с плановыми работами на участке Калинковичи - Жердь будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-