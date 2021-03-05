Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2020 году составили Br1459,8 в месяц

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в прошлом году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1459,8 в месяц. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В городской и сельской местности цифры отличаются. Располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа составили Br1555,3 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br1207,7.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1391,2 в месяц, из которых Br1028 (73,9%) приходится на потребительские расходы.

Расходы на питание в общей структуре потребительских расходов домашних хозяйств в минувшем году были 39,1%, на покупку непродовольственных товаров - 33,9%, на оплату услуг - 24,3%.

Располагаемые ресурсы - это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это денежные расходы домашних хозяйств на питание, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.п.).-0-