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Распродажи в Dana Mall, праздник каждую субботу и квартиры по "горячим" ценам!

Общество 09.07.2019 | 08:55

В "Дана Холдингз" знают толк в лете! И хотя погода пока не радует теплом, "горячие" предложения от компании не позволят вам упустить летнюю пору. В торгово-развлекательном центре Dana Mall в разгаре сезонная распродажа со скидками до 50% от популярных европейских брендов. Каждую субботу в жилом комплексе "Маяк Минска" - "Лето на Маяке" с развлечениями для детей и взрослых. А для тех, кто давно задумывается о приобретении недвижимости, есть свое летнее, очень выгодное предложение!

Но обо всем по порядку. В "Дана Холдингз" считают - лето должно быть стильным! Как воплотить это в жизнь? Просто загляните в самый большой торгово-развлекательный центр для всей семьи Dana Mall на улице Мстиславца, 11. Здесь вы найдете Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Colin's, Levi's, Adidas, Reebok, DeFacto, Sister's, NewYorker и еще более 100 международных и белорусских брендов.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений
Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

Рядом удобная парковка и станция метро "Восток", а график работы Dana Mall - с 10.00 до 23.00 ежедневно. Но главное - скидки достигают 50%! Крупные сетевые магазины проводят единую ценовую политику во всех странах, где представлены, а это значит, теперь совсем не обязательно ехать в Европу, чтобы попасть на грандиозную летнюю распродажу. Обновить гардероб выгодно и со вкусом можно в Dana Mall!

Теперь совсем не обязательно ехать в Европу, чтобы попасть на грандиозную летнюю распродажу
Теперь совсем не обязательно ехать в Европу, чтобы попасть на грандиозную летнюю распродажу

Андрей и Оксана Царевы пришли в ТРЦ вместе с дочкой и сыном. И не остались без покупок!

Андрей и Оксана Царевы с дочкой и сыном
Андрей и Оксана Царевы с дочкой и сыном

- Нам нравится "Дана Молл" тем, что здесь очень много интересных магазинов, хороший общепит и, конечно, колоссальные скидки, которые нас и привлекли сюда! Получаем максимальное удовольствие от того, что теперь рядом есть все, что раньше можно было купить только за границей. Причем некоторые цены даже ниже! Стараемся бывать здесь каждые выходные, всегда что-то интересное покупаем, с удовольствием заходим в кафе, и, конечно, для детей тут много развлечений. Считаю, этот район стал уже настоящим отдельным мегаполисом, где есть все, что только можно пожелать. Половина нашего ближнего окружения сюда перебралась. Мы бы, честно говоря, тоже от квадратных метров здесь не отказались, - с улыбкой признается глава семьи.

Пока кто-то еще только решается на приобретения квартиры в ЖК "Маяк Минска", другие уже вовсю пользуются всеми благами жизни по европейским стандартам. Среди них - Екатерина Лычева, которая заглянула в Dana Mall вместе с мамой.

Екатерина Лычева с мамой
Екатерина Лычева с мамой

- Очень рада, что есть все эти магазины в одном месте. Это, наверное, мой любимый торговый центр! Мы с мужем приобрели квартиру в этом районе лет пять назад. Понравились свободные планировки квартир, мы смогли все обустроить на свой вкус, к тому же дом близко к метро, и все нужное рядом. Да и цена вышла доступная. Сегодня мне, как маме маленького ребенка, особенно нравится безбарьерная среда, а еще то, что есть детские комнаты. Очень просто можно выйти погулять, за покупками, пока дочка спит. Мало где еще в Минске можно это найти. Мы очень довольны! - рассказала Екатерина.

Выгодные покупки - не единственное, чем привлекает Dana Mall. Застройщик заботится о том, чтобы жители и гости ЖК "Маяк Минска", а также посетители торгово-развлекательного центра могли отлично провести время. Поэтому каждую субботу здесь проходят увлекательные мероприятия для детей и взрослых. Например, 6 июля в Dana Mall состоялся чемпионат Беларуси по футбольному фристайлу.

В Dana Mall состоялся чемпионат Беларуси по футбольному фристайлу
В Dana Mall состоялся чемпионат Беларуси по футбольному фристайлу

- В мире это направление спорта набирает популярность. Например, талисманом чемпионата Европы по футболу 2020 года стал футбольный фристайлер Скиллзи. Белорусский турнир мы решили провести в "Дана Молл", потому что это популярный торговый центр, а значит, многие смогли узнать об этом виде спорта, и возможно, захотят попробовать в нем свои силы, - рассказал председатель правления Белорусской федерации футбольного фристайла Кирилл Былинский.

Председатель правления Белорусской федерации футбольного фристайла Кирилл Былинский
Председатель правления Белорусской федерации футбольного фристайла Кирилл Былинский

Каждую субботу посетителей Dana Mall, а также жителей и гостей ЖК "Маяк Минска" ждут интересные мероприятия! В выходные в рамках акции "Лето на Маяке" с 15.00 красивейшая пешеходная улица жилого комплекса - бульвар Пикассо - превращается в место отдыха для всей семьи. Нарисовать картину, сыграть в шашки и нарды, скатиться с огромной надувной горки или устроить "родео" на механическом быке… В программе каждый раз что-то новое, так что с "Дана Холдингз" летнее настроение вам гарантировано!

Красивейшая пешеходная улица жилого комплекса - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица жилого комплекса - бульвар Пикассо

Каждую субботу бульвар Пикассо превращается в место отдыха для всей семьи
Каждую субботу бульвар Пикассо превращается в место отдыха для всей семьи

- Я живу недалеко, поэтому каждую субботу прихожу сюда с друзьями и старшим братом. Здесь развлечения прикольные: недавно можно было на гироскутере покататься, электромотоциклах, попрыгать на батуте... Сегодня мне очень понравилось кататься на быке, было сложно, все падали, но я удержался! - в восторге 9-летний Ярослав Застрожнов.

Ярослав Застрожнов
Ярослав Застрожнов

Ирина Марчук вместе с детьми тоже заглянула на бульвар Пикассо.

- Мы очень довольны, понравились батут и горка, сейчас собираемся на быке кататься. Удобно, далеко никуда ехать не надо, можно просто выйти с детьми, прогуляться, так что ребят дома не удержать, все время бегут сюда, - говорит молодая мама.

Ирина Марчук
Ирина Марчук

А еще бульвар Пикассо - невероятно стильный! Этот широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства словно создан для ярких фотосессий. Наверное, поэтому на бульваре так часто можно встретить молодоженов.

- Это современный район с красивым видом, поэтому мы решили сделать фотографии здесь. Прошлись по бульвару Пикассо, побывали у фонтана "Дана Танец", сфотографировались с лентами. У жилого комплекса очень хорошее расположение, думаю, в перспективе рассмотрим возможность купить здесь квартиру, - рассказали новоиспеченные супруги Владимир и Алена Роговые.

Владимир и Алена Роговые
Владимир и Алена Роговые

Елизавета и Александр Колбик также решили украсить свадебную фотосессию шикарными видами.

Елизавета и Александр Колбик
Елизавета и Александр Колбик

- Здесь так много красивых мест, получатся замечательные фотографии! И очень удобно район расположен, недалеко от центра, все рядом - метро, магазины. Конечно, хотелось бы иметь здесь квартиру. Кстати, многие знакомые уже тут живут, им очень нравится, - поделились впечатлениями ребята.

Что ж, похоже, секрет отличного выходного прост! Приезжайте в субботу в Dana Mall за выгодными покупками, прогуляйтесь по бульвару Пикассо, а вечером - приходите к фонтану "Дана Танец", чтобы насладиться завораживающим лазерно-световым шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку.

Фонтан "Дана Танец" - новая достопримечательность Минска и любимое место вечерних прогулок
Фонтан "Дана Танец" - новая достопримечательность Минска и любимое место вечерних прогулок

А еще лучше - приобретайте квартиру в ЖК "Маяк Минска" и получайте доступ ко всем перечисленным преимуществам каждый день. Ведь лето - отличное время изменить свою жизнь к лучшему, уверены в "Дана Холдингз"!

Сегодня еще доступны квартиры в готовом к заселению доме "Микеланджело", а также в строящемся доме "Рафаэль". Можете быть уверены, для вас подберут лучшее предложение с учетом ваших пожеланий, ведь к каждому покупателю у компании индивидуальный подход.

Рассрочка от застройщика на недвижимость в комплексе "Маяк Минска" дается до 5-ти лет!

Дом "Микеланджело" - жилой комплекс "Маяк Минска"
Дом "Микеланджело" - жилой комплекс "Маяк Минска"

Лобби - дом "Рафаэль"
Лобби - дом "Рафаэль"

Уже построенный лобби дома "Микеланджело"
Уже построенный лобби дома "Микеланджело"

По условиям летней акции первый взнос составляет всего от 30% стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными долями на количество месяцев выбранного срока рассрочки.

У "Дана Холдингз" нашлось решение и для тех, кто не имеет свободных денежных средств. В этом случае первый взнос покроет партнерский кредит от Белорусского народного банка.

Проценты очень выгодны, а от желающего приобрести квартиру не попросят ни залога, ни поручителей, ни справок о доходах. Кредит на первый взнос можно оформить в офисе "Дана Холдингз" у представителя банка. И стать владельцем квартиры буквально за один день, даже не имея в данный момент на это денег!

Решились? Тогда советуем поторопиться, чтобы успеть приобрести желанную квартиру на специальных летних условиях! Все подробности можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании в Минске, на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Отдел работает с 08.30 до 20.30 по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Начните новую жизнь с "Дана Холдингз" уже этим летом!

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жилье, недвижимость, распродажа
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