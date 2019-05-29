Распространенность курения в Беларуси благодаря антитабачному декрету может снизиться на 15% - ВОЗ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространенность курения в Беларуси может снизиться на 15% благодаря декрету №2 от 24 января 2019 года, которым ужесточается антитабачное законодательство (вступит в силу 27 июля 2019 года). Об этом сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по общественному здравоохранению странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирная организация здравоохранения приветствует принятие декрета. Этим документом, в частности, расширен перечень мест, в которых полностью запрещается курение. "С 27 июля Беларусь, как и соседние страны, наконец запретит курение внутри кафе, баров, поездов дальнего следования, внутри комнат в гостиницах", - сказал Валентин Русович. Это, по его словам, принесет колоссальный положительный эффект. Как ожидается, такая мера позволит на 15% снизить распространенность курения, в том числе пассивного. За 40 лет удастся сократить количество смертей на 116 тыс.

Координатор программ ВОЗ отметил, что персонал общественных заведений, где разрешено курение, получает дозу дыма, эквивалентную семи выкуренным сигаретам в день. Если человек заселяется в комнату, где до этого курили, он сталкивается с последствиями третичного курения, то есть воздействием веществ, осевших на стенах и мебели прокуренного помещения. По этой же причине страдают и дети в квартирах, где проживают курящие родители.

Перспективным для дальнейшего сокращения потребления сигарет и соответственно снижения смертности от всех заболеваний, связанных с этим, будет дальнейшее повышение акцизов на табак. Минимальный рекомендуемый ВОЗ уровень должен быть 75% от стоимости пачки сигарет.

Всемирная организация также призывает страны к обеспечению безвозмездной эффективной консультативной помощи тем, кто хочет бросить курить. В ходе проекта "БЕЛМЕД", который финансируется Европейским союзом, в двух пилотных регионах (Минск и Горки) благодаря поддержке ВОЗ разработаны краткие инструкции по консультированию пациентов, которые включают использование никотинзаместительной терапии.

Кроме того, ВОЗ считает необходимым создание горячих линий для людей, которые хотят бросить курить. "Часто бывает достаточно простой консультации о том, как лучше использовать тот или иной препарат", - отметил Валентин Русович.

В целом считается, что ценовая политика может на треть снизить распространенность курения, запрет курения внутри общественных помещений - на 15%, а консультирование медсестрами и врачами пациентов - еще на 5%.

В Беларуси 31 мая будут отмечать Всемирный день без табака.-0-