"Рассчитываем на взвешенный подход к ситуации в Беларуси" - в МВД прошла встреча с представителем ООН

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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел сегодня состоялась встреча руководства ведомства и представителей других государственных органов с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.
Главной темой встречи стали принимаемые правоохранительными органами меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Как заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, главная задача правоохранителей - поддержание общественного порядка и защита интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств.
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