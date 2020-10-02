ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 2 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:30 В Дании уничтожат 1 млн норок из-за риска заражения COVID-19 В мире
15:30 Союзные парламентарии обсудят подготовку бюджета на 2021 год Экономика
15:28 Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены - Кочанова Политика
15:25 В Витебске театр "Лялька" покажет премьеру и проведет акцию помощи животным Афиша
15:21 "Рассчитываем на взвешенный подход к ситуации в Беларуси" - в МВД прошла встреча с представителем ООН Общество
15:16 ФОТОФАКТ: Дымка над Минском Регионы
15:09 Санкции никогда ничего не решали и не будут решать - Гайдукевич Политика
15:00 Хоккеисты СКА обыграли "Амур" в матче чемпионата КХЛ Спорт
14:53 Азербайджанские ВС обстреляли Степанакерт, есть раненые - Минобороны Армении В мире
14:53 Меркель: проблему Нагорного Карабаха не решить военным путем, необходимо перемирие В мире
14:53 В работе учителя важны искренность и желание посвятить себя любимому делу - Рыженков Общество
14:52 Определились победители открытых республиканских стартов по прыжкам на батуте памяти Валерия Вагеля Спорт
14:41 Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита Экономика
14:38 В Ельске продавец похитила из магазина более 60 бутылок водки Происшествия
14:23 Руководители госорганов проведут в октябре приемы граждан в регионах Общество
14:22 Сообщение о минировании двух зданий в Могилеве не подтвердилось Происшествия
14:16 Житель Ганцевичского района приговорен к трем годам колонии-поселения за смертельное ДТП Происшествия
14:14 Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только переговорами, а не войной - Гайдукевич Политика
14:08 Петришенко - педагогам: государство видит и уважает ваш труд Общество
14:08 В Минске следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором легковушка наехала на пешеходов Происшествия
13:53 Песков: ЕС не включил Лукашенко в санкционный список в расчете на диалог с Беларусью Политика
13:46 В Могилеве ограничат движение из-за проведения следственного эксперимента Регионы
13:32 Футбольные поля с искусственным покрытием появятся в Щучине и Мостах Регионы
13:27 Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе - Ле Дриан В мире
13:22 Поборники сепаратизма стремятся к созданию параллельного общества во Франции - Макрон В мире
13:17 Доллар и евро на торгах 2 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:15 В Тучинском сквере Минска после вмешательства Генпрокуратуры приняты меры по наведению порядка Регионы
13:14 "Минскводоканал" сообщил об ухудшении качества воды после вчерашней аварии на трубопроводе Регионы
13:10 Сборная Беларуси выступит на ЧЕ-2020 по академической гребле в Познани Спорт
13:06 Единый день озеленения пройдет в Беларуси 10 октября Афиша
Все новости
Все новости
Общество
02 октября 2020, 15:21

"Рассчитываем на взвешенный подход к ситуации в Беларуси" - в МВД прошла встреча с представителем ООН

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел сегодня состоялась встреча руководства ведомства и представителей других государственных органов с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной темой встречи стали принимаемые правоохранительными органами меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Как заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, главная задача правоохранителей - поддержание общественного порядка и защита интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД ООН
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В работе учителя важны искренность и желание посвятить себя любимому делу - Рыженков
Фото из архива Руководители госорганов проведут в октябре приемы граждан в регионах
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко - педагогам: государство видит и уважает ваш труд
Роман Головченко и Мухаммед аль-Аббар Памятную капсулу заложили на месте строительства Национального выставочного центра под Минском
Фото из архива Почти 100 дипломов "Зеленых школ" вручат в новом учебном году
Во время работы сессии Депутат: введение квот на трудоустройство людей с инвалидностью обеспечит им равные права на рынке труда
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более Br34 млн
"Парк Челюскинцев": квартиры с террасами и паркингом! Кредит на 20 лет в рублях всего от 4,99% годовых!
Топ-новости
Сергеенко: программа на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения
МИД о санкциях ЕС: принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа - Беларусь
В работе учителя важны искренность и желание посвятить себя любимому делу - Рыженков
Памятную капсулу заложили на месте строительства Национального выставочного центра под Минском
В Беларуси завершается уборка рапса
Андрейченко: судьба страны будет решаться самими белорусами, цивилизованно и в правовом поле
Руководители госорганов проведут в октябре приемы граждан в регионах
"Минскводоканал" сообщил об ухудшении качества воды после вчерашней аварии на трубопроводе
Дождливо и ветрено будет в Беларуси 3 октября
"Рассчитываем на взвешенный подход к ситуации в Беларуси" - в МВД прошла встреча с представителем ООН
Кодекс о земле перевели на белорусский язык
ФОТОФАКТ: Международный турнир по плаванию "Брестский спринт" проходит в областном центре
Уличные тренажеры, площадки для баскетбола и воркаута - в Витебске открыли школьный спорткомплекс
Белорусская сельхозакадемия поддерживает высокую планку в подготовке студентов - Мажайский
Беларусь предложила провести Евразийский форум в Минске очно
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.